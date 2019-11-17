Почему Коноплянка остался на скамейке в Белграде: Шевченко назвал три причины

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Волевой ничьей в Белграде в матче с Сербией со счетом 2:2 сборная Украины добилась без одного из своих самых звездных футболистов – Евгения Коноплянки, который, напомним, в летнем поединке с балканцами отличился дублем. По окончании заключительной встречи отбора, которая сделала Украину сеяной на жеребьевке Евро-2020, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко назвал три причины отсутствия вингера "Шахтера" на поле в столице Сербии.

Причина первая – травма. "Евгений пропустил несколько недель из-за травмы приводящей мышцы, с тех пор ни разу не тренировался со своим клубом", – напомнил Шевченко.

Причина вторая – температура. "Как только Коноплянка приехал в расположение сборной Украины, сразу заболел", – добавил главный тренер "сине-желтых".

Причина третья – не было крайней необходимости. "В принципе, Коноплянка был готов играть против Сербии, и если бы надо было, мы бы его выпустили на поле. Женя – профессионал, и хоть только восстановился после травмы, он как игрок национальной сборной готовился к этому матчу. Если бы я чувствовал, что по игре надо было его выпускать, я бы воспользовался этим", – заключил Андрей Шевченко.

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Добавим, что в матче с Сербией позицию левого вингера сборной Украины, на которой обычно действует Евгений Коноплянка, часто закрывал Роман Яремчук. "Роман провел хороший матч, забил гол, создал несколько голевых моментов, – отметил Шева. – Во втором тайме Яремчук немного подустал, поскольку выполнил большой объем работы. Но в целом, он провел хороший матч".

Напомним, что, несмотря на волевую ничью и забитый мяч, Яремчук разразился критикой в адрес сборной Украины. "Очко заслужили, но работы непочатый край. На Евро могут быть проблемы", – заявил форвард "Гента".

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