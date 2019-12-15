"Подарочек" на 23-летие: Зинченко признали худшим игроком матча с "Арсеналом"

Зинченко против "Арсенала" / Фото: Getty Images

Клуб Александра Зинченко сделал победный подарок украинцу на его 23-летие – "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" 3:0. Менее приятным оказался презент Александру от авторитетного аналитического портала WhoScored, признавшего Зинченко худшим игроком "МанСити" в этом поединке.

Александр Зинченко вступил в игру за пять минут до конца основного времени, заменив Бенжамена Менди. К тому моменту все три мяча в поединке уже были забиты. С учетом же компенсированного времени, украинец провел на поле всего восемь минут.

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За это время Зинченко 13 раз коснулся мяча. Он поучаствовал в одном верховом единоборстве, которое выиграл, а также сделал 10 передач, 9 из которых оказались точными. Подытоживая вклад Александра в победу "горожан", аналитики WhoScored выставили Зинченко оценку 6,3, оказавшуюся самой низкой среди футболистов "Манчестер Сити" в матче с "Арсеналом".

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Что касается лучшего футболиста матча "МанСити" – "Арсенал", то им с оценкой 9,64 был признан бельгийский двойник Зинченко – Кевин де Брюйне, дважды расписавшийся в воротах "канониров".

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