Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"

Супруга испанского легионера киевского "Динамо" Франа Соля Аида отлично проводит свободное время, пока ее муж безуспешно пытается завоевать доверие главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. Девушка регулярно выкладывает на своей странице в Instagram результаты своих сексуальных тренировок на крыше киевской высотки. А сегодня красотка показала, как загорает в красивом купальнике.

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Подписчики Аиды восхищаются ее красотой, а одна из фанаток даже задалась вопросом: "Даже не знаю, что мне нравится больше, бикини или твое тело".

Аида перебралась в Украину вместе с Франом Солем, который перешел в "Динамо" из нидерландского "Виллем II". В статусе девушки в соцсети так и написано: "Испанка по происхождению, с голландским сердцем, живущая в Украине".

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Добавим, что Фран Соль и его жена практикуют и совместные тренировки на крыше. А недавно форвард "Динамо" организовал жене там романтический завтрак.

Ранее мы писали, что сексуальная жена другого динамовца призналась, куда хочет махнуть на каникулы. Супруга Олега Гусева Мария надеется, что ей все-таки представится возможность слетать в Грецию.

Аида Соль – жена футболиста Франа Соля:

Аида Соль – жена футболиста Франа Соля Видео: Instagram

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