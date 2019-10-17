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Правительство Испании отправляет две сотни спецназовцев в Каталонию

17 октября, 04:11

Минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией

/ Фото: AFP

МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии, которые уже размещены в городах этого автономного сообщества Испании, сообщает в среду испанская газета "Паис".

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

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Минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Задержаны более 200 человек.

Видео: Reuters

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

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Испания протесты МВД спецназ Каталония

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