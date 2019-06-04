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Полиция конфисковала телефон у Неймара и допросит футболиста по делу об изнасиловании

4 июня, 12:36

Бразильский футболист получил отсрочку из-за матчей в составе национальной сборной

Неймар
Неймар. Фото: AFP

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар, получил повестку в полицию, сообщает Globo Esporte. Его подозревают в изнасиловании. Сообщается, что бразилец должен был дать показания 7 июня, но по просьбе Конфедерации футбола страны ему дали отсрочку, так как команда должна провести товарищеские матчи перед Кубком Америки. Форвард даст показания на следующей неделе, дата пока не определена. Кроме того, телефон игрока будет конфискован.

Ранее стало известно, что нападающему грозит до пяти лет тюрьмы.  Как сообщает Globoesporte, 3 июня полиция начнет расследование и вызовет бразильца, а также девушку, которая обвиняет его в этом преступлении, для дачи показаний. Кроме того, будут изучены их мобильные телефоны.

Расследование будет проведено из-за того, что Неймар опубликовал интимные изображения девушки. В Бразилии подобное деяние считается преступлением, согласно статье 281-С Уголовного кодекса страны.

До этого девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

Как сообщалось ранее, Неймару запретили летать на собственных самолете и вертолете. В рамках дела о махинациях с налогами наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также на доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.

Также сообщалось, что Неймар поплатился за удар болельщика: бразилец может больше не сыграть за "ПСЖ". Французская федерация футбола дисквалифицировала форварда "ПСЖ" Неймара на три матча за удар фаната после финального матча Кубка Франции с "Ренном". Более того, возможно, что Неймар и вовсе больше не сыграет за "ПСЖ", если слухи о его желании покинуть команду воплотятся в жизнь.

Напомним, накануне в Мадриде определился победитель Лиги чемпионов. Обыграв "Тоттенхэм" со счетом 2:0, обладателем трофея стал "Ливерпуль".

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Тег футболист, изнасилование, Неймар

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СЭ

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