Проституток ему мало! Знаменитый футболист "Манчестер Сити" вырвался с самоизоляции

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер продолжает попадать на страницы британских таблоидов. На этот раз 29-летний футболист умудрился сделать "запретный хет-трик" во время пандемии коронавируса. Как мы писали, одноклубник Зинченко призвал соблюдать карантин, а сам развлекался с проститутками. Теперь парня посадили на самоизоляцию, но он, похоже. не осознал, что это такое, и трижды за день нарушил правила.

Несмотря на то, что Уокер лишился места в сборной Англии из-за секс-скандала, спортсмен продолжил искать себе неприятности. Как сообщил, британский таблоид The Sun, Кайл за сутки три раза покидал свой дом. Сначала спортсмен на машине отправился к сестре, где провел в гостях четыре часа. Затем решил навестить родителей, соскучившись за домашней едой. Ну, и под конец дня выехал на велопрогулку. Журналисты все похождения игрока "МанСити" зафиксировали на фото, назвали его идиотом и потребовали сурово наказать. Штраф за нарушение самоизоляции – 1000 фунтов стерлингов.

Кроме всего прочего, Уокер устроил просмотр стриптиза онлайн. Причем в компании игроков сборной Англии.

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Интересно, что Кайл решил пойти в контратаку и обвинил журналистов в нарушении его приватности и вторжении в личную жизнь его семьи.

Смотрите, как Уокер забивал за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

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