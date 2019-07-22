Полные результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: третий раунд

"Мариуполь" сыграет с "Алкмааром" или "Хеккеном", а "Заре" в случае успеха достанется ЦСКА София или "Осиек"

В Ньоне прошла жеребьевка квалификации Лиги Европы.

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Среди прочих, своих потенциальных соперников узнали два украинских клуба – "Заря", стартовавшая со второго раунда отбора, и "Мариуполь", который начнет свой путь сразу в третьем раунде.

8 августа пройдут первые матчи, 15 августа - ответные поединки. Победители выходят в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Мариуполь" в Лиге Европы поедет в Голландию или Швецию

Результаты квалификации Лиги Европы, третий раунд:

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ

"Сутьеска" (Черногория)/АПОЕЛ (Кипр) – "Торсхавн" (Фареры)/"Линфилд" (Северная Ирландия)

ЧФР (Румыния)/"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Судува" (Литва)

"Арарат-Армения" (Армения)/"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Пяст" (Польша)/"Рига" (Латвия) – "Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия)

"Валюр" (Исландия)/"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)

"Сараево" (Босния) – БАТЭ (Беларусь)/"Русенборг" (Норвегия)

"Шкендия" (Македония)/"Дюделанж" (Люксембург) - "Селтик" (Шотландия)/"Нымме Калью" (Эстония)

"Санта-Колома" (Андорра)/"Астана" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Валлетта" (Мальта)

"Партизани" (Албания)/"Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словения)/АИК (Швеция)

"Слован" Братислава (Словакия)/"Фероникели" (Косово) - "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

"Норчепинг" (Швеция)/"Лиепая" (Латвия) – "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)/"Кайрат" (Казахстан)

"Лехия" (Польша)/"Бреннбю" (Дания) – "Брага" (Португалия)

"Пюник" (Армения)/"Яблонец" (Чехия) – "Вулверхэмптон" (Англия)/"Крусэйдерс" (Северная Ирландия)

"Хогесунн" (Норвегия)/"Штурм" (Австрия) – ПСВ (Голландия)/"Базель" (Швейцария)

"Торино" (Италия) /"Дебрецен" (Венгрия) – "Шахтер" Солигорск (Белоруссия)/"Эсбьерг" (Дания)

"Мольде" (Норвегия)/"Чукарички" (Сербия) – "Арис" (Греция)/АЕЛ (Кипр)

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Рейнджерс" (Шотландия)/"Прогрес" (Люксембург)

"Риека" (Хорватия) – "Чихура" (Грузия)/"Абердин" (Шотландия)

"Антверпен" (Бельгия) – "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)

"Локомотив" Пловдив (Болгария)/"Спартак" Трнава (Словакия) – "Страсбур" (Франция)/"Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Мариуполь" (Украина) – АЗ (Голландия)/"Хеккен" (Швеция)

"Вентспилс" (Латвия)/"Гзира" (Мальта) – "Женисс" (Люксембург)/"Витория" (Португалия)

"Аустрия" (Австрия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия)/"Аполлон" (Кипр)

"Тун" (Швейцария) – "Спартак" (Россия)

АЕК Ларнака (Кипр)/"Левски" (Болгария) – "Гент" (Бельгия)/"Вииторул" (Румыния)

"Фехервар" (Венгрия)/"Вадуц" (Лихтенштейн) – "Флора" (Эстония)/"Айнтрахт" Франкфурт (Германия)

"Фейеноорд" (Голландия) – "Габала" (Азербайджан)/"Динамо" Тбилиси (Грузия)

"Алашкерт" (Армения)/"ФКСБ Стяуа" (Румыния) – "Млада Болеслав"/"Ордабасы" (Казахстан)

"Легия" (Польша) – "КуПС" (Финляндия) – "Дунайска Стреда" (Словакия)/"Атромитос" (Греция)

"Конна'с Куэй Номадс" (Уэльс)/"Партизан" (Сербия) – "Малатьяспор" (Турция)/"Олимпия" (Словения)

"Домжале" (Словения)/"Мальме" (Швеция) – "Утрехт" (Голландия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)

ЦСКА София (Болгария)/"Осиек" (Хорватия) – "Будучност" (Черногория)/"Заря" (Украина)

"Арсенал" (Россия)/"Нефтчи" (Азербайджан) – "Бней-Иегуда" (Израиль)

"Люцерн" (Швейцария/"Клаксвик" (Фареры) – "Эспаньол" (Испания)/"Ярнан" (Исландия)

"Спарта" (Чехия) – "Трабзонспор" (Турция)

"Гонвед" (Венгрия)/"Университатя" Крайова (Румыния) – АЕК Афины (Греция)

"Заря" узнала вероятного соперника в Лиге Европы

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Подопечные Александра Хацкевича стартуют в еврокубках матчем против бельгийского "Брюгге". Первый матч киевляне сыграют на везде 6-7 августа, ответный – дома 13 августа. Полные результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в финале Лиги Европы прошлого сезона "Челси" разгромил "Арсенал" 4:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полные результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: третий раунд". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"