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Полные результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: третий раунд

22 июля, 15:46

"Мариуполь" сыграет с "Алкмааром" или "Хеккеном", а "Заре" в случае успеха достанется ЦСКА София или "Осиек"

В Ньоне прошла жеребьевка квалификации Лиги Европы
В Ньоне прошла жеребьевка квалификации Лиги Европы.

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Среди прочих, своих потенциальных соперников узнали два украинских клуба – "Заря", стартовавшая со второго раунда отбора, и "Мариуполь", который начнет свой путь сразу в третьем раунде.

8 августа пройдут первые матчи, 15 августа - ответные поединки. Победители выходят в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Мариуполь" в Лиге Европы поедет в Голландию или Швецию

Результаты квалификации Лиги Европы, третий раунд:

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ

  • "Сутьеска" (Черногория)/АПОЕЛ (Кипр) – "Торсхавн" (Фареры)/"Линфилд" (Северная Ирландия)
  • ЧФР (Румыния)/"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Судува" (Литва)
  • "Арарат-Армения" (Армения)/"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Пяст" (Польша)/"Рига" (Латвия) – "Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия)
  • "Валюр" (Исландия)/"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)
  • "Сараево" (Босния) – БАТЭ (Беларусь)/"Русенборг" (Норвегия)
  • "Шкендия" (Македония)/"Дюделанж" (Люксембург) - "Селтик" (Шотландия)/"Нымме Калью" (Эстония)
  • "Санта-Колома" (Андорра)/"Астана" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Валлетта" (Мальта)
  • "Партизани" (Албания)/"Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словения)/АИК (Швеция)
  • "Слован" Братислава (Словакия)/"Фероникели" (Косово) - "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

  • "Норчепинг" (Швеция)/"Лиепая" (Латвия) – "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)/"Кайрат" (Казахстан)
  • "Лехия" (Польша)/"Бреннбю" (Дания) – "Брага" (Португалия)
  • "Пюник" (Армения)/"Яблонец" (Чехия) – "Вулверхэмптон" (Англия)/"Крусэйдерс" (Северная Ирландия)
  • "Хогесунн" (Норвегия)/"Штурм" (Австрия) – ПСВ (Голландия)/"Базель" (Швейцария)
  • "Торино" (Италия) /"Дебрецен" (Венгрия) – "Шахтер" Солигорск (Белоруссия)/"Эсбьерг" (Дания)
  • "Мольде" (Норвегия)/"Чукарички" (Сербия) – "Арис" (Греция)/АЕЛ (Кипр)
  • "Мидтьюлланн" (Дания) – "Рейнджерс" (Шотландия)/"Прогрес" (Люксембург)
  • "Риека" (Хорватия) – "Чихура" (Грузия)/"Абердин" (Шотландия)
  • "Антверпен" (Бельгия) – "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)
  • "Локомотив" Пловдив (Болгария)/"Спартак" Трнава (Словакия) – "Страсбур" (Франция)/"Маккаби" Хайфа (Израиль) 
  • "Мариуполь" (Украина) – АЗ (Голландия)/"Хеккен" (Швеция)
  • "Вентспилс" (Латвия)/"Гзира" (Мальта) – "Женисс" (Люксембург)/"Витория" (Португалия)
  • "Аустрия" (Австрия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия)/"Аполлон" (Кипр)
  • "Тун" (Швейцария) – "Спартак" (Россия)
  • АЕК Ларнака (Кипр)/"Левски" (Болгария) – "Гент" (Бельгия)/"Вииторул" (Румыния)
  • "Фехервар" (Венгрия)/"Вадуц" (Лихтенштейн) – "Флора" (Эстония)/"Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
  • "Фейеноорд" (Голландия) – "Габала" (Азербайджан)/"Динамо" Тбилиси (Грузия)
  • "Алашкерт" (Армения)/"ФКСБ Стяуа" (Румыния) – "Млада Болеслав"/"Ордабасы" (Казахстан)
  • "Легия" (Польша) – "КуПС" (Финляндия) – "Дунайска Стреда" (Словакия)/"Атромитос" (Греция)
  • "Конна'с Куэй Номадс" (Уэльс)/"Партизан" (Сербия) – "Малатьяспор" (Турция)/"Олимпия" (Словения)
  • "Домжале" (Словения)/"Мальме" (Швеция) – "Утрехт" (Голландия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)
  • ЦСКА София (Болгария)/"Осиек" (Хорватия) – "Будучност" (Черногория)/"Заря" (Украина)
  • "Арсенал" (Россия)/"Нефтчи" (Азербайджан) – "Бней-Иегуда" (Израиль)
  • "Люцерн" (Швейцария/"Клаксвик" (Фареры) – "Эспаньол" (Испания)/"Ярнан" (Исландия)
  • "Спарта" (Чехия) – "Трабзонспор" (Турция)
  • "Гонвед" (Венгрия)/"Университатя" Крайова (Румыния) – АЕК Афины (Греция)

"Заря" узнала вероятного соперника в Лиге Европы

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Подопечные Александра Хацкевича стартуют в еврокубках матчем против бельгийского "Брюгге". Первый матч киевляне сыграют на везде 6-7 августа, ответный – дома 13 августа. Полные результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в финале Лиги Европы прошлого сезона "Челси" разгромил "Арсенал" 4:1

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Тег жеребьевка, результаты, Лига Европы, ФК Мариуполь, Заря Луганск, квалификация

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Сегодня|Спорт

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