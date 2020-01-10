Положил палец в рот и получил ответку : стычка с Месси и земляком Роналду в матче "Барса" – "Атлетико"

Юный нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш не дал себя в обиду - страсти в полуфинале испанского Суперкубка

Ценность таких турниров, как Суперкубок Испании, часто подвергается сомнению, однако накануне "Барселона" и "Атлетико" проявили максимум усилий и желания, чтобы победить в полуфинальном матче. Игроки обеих команд были заряжены эмоциями и не всегда могли их контролировать. В итоге в триллерном матче, в котором "Атлетико" добыл волевую победу над "Барселоной", не обошлось без стычки.

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Зачинщиком потасовки стал Жорди Альба, который зачем-то ткнул пальцем в губу Жоау Фелишу. Португалец из "Атлетико" отмахнулся от защитника "Барселоны", что не понравилось уже лидеру каталонцев Лионелю Месси.

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Капитан "Барселоны" намеревался отчитать 20-летнего Фелиша, но юный соотечественник Роналду встретил 6-кратного обладателя "Золотого мяча" враждебно: мол, не надо тут мне указывать, как жить. В результате образовалась небольшая потасовка, в которой больше всех размахивали руками уругвайский форвард каталонцев Луис Суарес и черногорский защитник "матрасников" Стефан Савич. Именно они и получили от рефери по желтой карточке.

Напомним, ранее в "Барселоне" сделали заявление относительно отставки тренера. "Что бы вы не говорили о возможном увольнении Вальверде, ничего подобного не будет", – сказал директор каталонского клуба Гильермо Амор.

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