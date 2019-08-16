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Полтора балла на троих: заработок украинских клубов в рейтинге УЕФА на этой неделе

Сегодня, 09:44

Украина потеряла первого представителя в еврокубках

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По итогам матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина потеряла одного представителя в еврокубках – "Мариуполь" по сумме двух матчей уступил голландскому АЗ и вылетел с Лиги Европы.

А киевское "Динамо" вылетело с Лиги чемпионов после двух матчей с "Брюгге", но евросезон для них не закончен – уже команда Алексея Михайличенко получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, где кроме них гарантированно выступит "Александрия".

В плей-офф квалификации Лиги Европы пробилась луганская "Заря", обыграв по сумме двух матчей софийский ЦСКА и за групповой этап сразится с "Эспаньолом".

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Также напомним, что с группового этапа Лиги чемпионов стартует чемпион Украины донецкий "Шахтер".

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Фото: Chris Dlugosz / Flickr

Эта неделя принесла Украине 1,5 очка в копилку рейтинга УЕФА (ничья "Динамо" и победа "Зари"), а общий коэффициент сезона вырос до 1.700 балла. На данный момент Украина занимает 9-е место в рейтинге, но в спину нам дышит Турция, а Бельгия потихоньку уходит в отрыв.

#страна15/1616/1717/1818/1919/20ОчкиКоманды
1Испания23,92820,14219,71419,5712,85786,2127/7
2Англия14,25014,92820,07122,6422,85774,7487/7
3Германия16,42814,5719,85715,2142,85758,9277/7
4Италия11,50014,25017,33312,6422,78558,5107/7
5Франция11,08314,41611,50010,5832,50050,0826/6
6Россия11,5009,20012,6007,5831,83342,7165/6
7Португалия10,5008,0839,66610,9002,20041,3495/5
8Бельгия7,40012,5002,6007,8001,80032,1005/5
9Украина9,8005,5008,0005,6001,70030,6004/5
10Турция6,6009,7006,8005,5001,60030,2004/5
11Австрия3,8007,3759,7506,2001,40028,5253/5
12Нидерланды5,7509,1002,9008,6001,80028,1504/5
13Чехия7,3005,5005,5006,5000,90025,7001/5
14Дания5,5008,5005,2504,8751,37525,5001/4
15Кипр3,0005,5007,0006,1253,25024,8752/4
16Греция5,4005,8005,1005,1002,10023,5003/5
17Хорватия4,5005,1255,1255,7501,87522,3752/4
18Сербия4,2502,8756,3756,0002,37521,8752/4
19Шотландия3,0004,3754,0006,7503,62521,7502/4
20Норвегия7,2501,3754,0005,3753,25021,2502/4
21Швейцария5,3004,3006,5003,9000,60020,6003/5
22Швеция4,7502,7505,3754,1253,25020,2502/4
23Израиль2,2506,7505,6252,6252,37519,6252/4
24Беларусь5,1253,0003,2505,0002,25018,6251/4
25Казахстан4,6252,7504,2504,2502,62518,5001/4
26Азербайджан4,3754,2504,3752,3752,12517,5001/4
27Польша5,5003,8752,8752,2502,00016,5001/4
28Болгария1,0004,2504,0004,0002,37515,6251/4
29Словакия3,7502,1251,8755,1252,00014,8751/4
30Румыния2,2503,3002,9002,3753,25014,0752/4
31Лихтенштейн5,0002,5002,0001,5002,50013,5001
32Словения1,0002,2504,6253,1251,75012,7501/4
33Венгрия1,6251,8751,6253,2502,62511,0001/4
34Литва0,7500,5002,3752,6251,5007,7501/4
35Армения1,6251,1250,6251,5002,5007,3751/4
36Латвия1,6251,3750,7501,6252,0007,3751/4
37Албания2,1250,8752,6251,0000,7507,3754
38Северная Македония1,5001,2503,1251,0000,5007,3754
39Люксембург0,7500,7500,8752,6252,0007,0001/4
40Босния и Герцеговина1,5000,5001,3752,0001,5006,8754
41Молдова1,2500,8752,7501,1250,7506,7504
42Ирландия0,7002,6251,1251,0001,2506,7004
43Финляндия1,0001,7501,2500,8751,6256,5004
44Грузия0,6251,1250,1251,6252,2505,7504
45Мальта0,8751,2501,3751,5000,7505,7504
46Исландия1,1251,0001,1251,5000,6255,3754
47Уэльс1,5001,0000,5001,0001,0005,0004
48Гибралтар0,7501,5000,5001,0001,0004,7503
49Северная Ирландия0,7500,5000,7500,5002,1254,6251/4
50Черногория1,0000,8751,1250,3751,0004,3754
51Эстония1,0001,3750,6250,5000,8754,3754
52Косово0,0000,0000,0002,5001,5004,0002
53Фарерские острова0,3750,3750,7501,1251,1253,7504
54андорра0,1660,1660,1660,8331,5002,8313
55Сан-Марино0,0000,0000,1660,5000,0000,6663

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

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Источник: Сегодня|Спорт

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