Полтора балла на троих: заработок украинских клубов в рейтинге УЕФА на этой неделе

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По итогам матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина потеряла одного представителя в еврокубках – "Мариуполь" по сумме двух матчей уступил голландскому АЗ и вылетел с Лиги Европы.

А киевское "Динамо" вылетело с Лиги чемпионов после двух матчей с "Брюгге", но евросезон для них не закончен – уже команда Алексея Михайличенко получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, где кроме них гарантированно выступит "Александрия".

В плей-офф квалификации Лиги Европы пробилась луганская "Заря", обыграв по сумме двух матчей софийский ЦСКА и за групповой этап сразится с "Эспаньолом".

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Также напомним, что с группового этапа Лиги чемпионов стартует чемпион Украины донецкий "Шахтер".

В тренде Доллар в Украине вернулся к курсу недельной давности

Эта неделя принесла Украине 1,5 очка в копилку рейтинга УЕФА (ничья "Динамо" и победа "Зари"), а общий коэффициент сезона вырос до 1.700 балла. На данный момент Украина занимает 9-е место в рейтинге, но в спину нам дышит Турция, а Бельгия потихоньку уходит в отрыв.

# страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Команды 1 Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 2,857 86,212 7/7 2 Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 2,857 74,748 7/7 3 Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 2,857 58,927 7/7 4 Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 2,785 58,510 7/7 5 Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 2,500 50,082 6/6 6 Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 1,833 42,716 5/6 7 Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 2,200 41,349 5/5 8 Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 1,800 32,100 5/5 9 Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 1,700 30,600 4/5 10 Турция 6,600 9,700 6,800 5,500 1,600 30,200 4/5 11 Австрия 3,800 7,375 9,750 6,200 1,400 28,525 3/5 12 Нидерланды 5,750 9,100 2,900 8,600 1,800 28,150 4/5 13 Чехия 7,300 5,500 5,500 6,500 0,900 25,700 1/5 14 Дания 5,500 8,500 5,250 4,875 1,375 25,500 1/4 15 Кипр 3,000 5,500 7,000 6,125 3,250 24,875 2/4 16 Греция 5,400 5,800 5,100 5,100 2,100 23,500 3/5 17 Хорватия 4,500 5,125 5,125 5,750 1,875 22,375 2/4 18 Сербия 4,250 2,875 6,375 6,000 2,375 21,875 2/4 19 Шотландия 3,000 4,375 4,000 6,750 3,625 21,750 2/4 20 Норвегия 7,250 1,375 4,000 5,375 3,250 21,250 2/4 21 Швейцария 5,300 4,300 6,500 3,900 0,600 20,600 3/5 22 Швеция 4,750 2,750 5,375 4,125 3,250 20,250 2/4 23 Израиль 2,250 6,750 5,625 2,625 2,375 19,625 2/4 24 Беларусь 5,125 3,000 3,250 5,000 2,250 18,625 1/4 25 Казахстан 4,625 2,750 4,250 4,250 2,625 18,500 1/4 26 Азербайджан 4,375 4,250 4,375 2,375 2,125 17,500 1/4 27 Польша 5,500 3,875 2,875 2,250 2,000 16,500 1/4 28 Болгария 1,000 4,250 4,000 4,000 2,375 15,625 1/4 29 Словакия 3,750 2,125 1,875 5,125 2,000 14,875 1/4 30 Румыния 2,250 3,300 2,900 2,375 3,250 14,075 2/4 31 Лихтенштейн 5,000 2,500 2,000 1,500 2,500 13,500 1 32 Словения 1,000 2,250 4,625 3,125 1,750 12,750 1/4 33 Венгрия 1,625 1,875 1,625 3,250 2,625 11,000 1/4 34 Литва 0,750 0,500 2,375 2,625 1,500 7,750 1/4 35 Армения 1,625 1,125 0,625 1,500 2,500 7,375 1/4 36 Латвия 1,625 1,375 0,750 1,625 2,000 7,375 1/4 37 Албания 2,125 0,875 2,625 1,000 0,750 7,375 4 38 Северная Македония 1,500 1,250 3,125 1,000 0,500 7,375 4 39 Люксембург 0,750 0,750 0,875 2,625 2,000 7,000 1/4 40 Босния и Герцеговина 1,500 0,500 1,375 2,000 1,500 6,875 4 41 Молдова 1,250 0,875 2,750 1,125 0,750 6,750 4 42 Ирландия 0,700 2,625 1,125 1,000 1,250 6,700 4 43 Финляндия 1,000 1,750 1,250 0,875 1,625 6,500 4 44 Грузия 0,625 1,125 0,125 1,625 2,250 5,750 4 45 Мальта 0,875 1,250 1,375 1,500 0,750 5,750 4 46 Исландия 1,125 1,000 1,125 1,500 0,625 5,375 4 47 Уэльс 1,500 1,000 0,500 1,000 1,000 5,000 4 48 Гибралтар 0,750 1,500 0,500 1,000 1,000 4,750 3 49 Северная Ирландия 0,750 0,500 0,750 0,500 2,125 4,625 1/4 50 Черногория 1,000 0,875 1,125 0,375 1,000 4,375 4 51 Эстония 1,000 1,375 0,625 0,500 0,875 4,375 4 52 Косово 0,000 0,000 0,000 2,500 1,500 4,000 2 53 Фарерские острова 0,375 0,375 0,750 1,125 1,125 3,750 4 54 андорра 0,166 0,166 0,166 0,833 1,500 2,831 3 55 Сан-Марино 0,000 0,000 0,166 0,500 0,000 0,666 3

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

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