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Полтора года – без еврокубков: УЕФА выдали убойную инструкцию по борьбе с коронавирусом

22 апреля, 09:33

Олег Люлька

В связи с пандемией к Европейскому футбольному союзу обратилась Всемирная организация здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения обратилась к УЕФА с рекомендацией – в связи с пандемией коронавируса – не проводить международные турниры вплоть до конца 2021 года! Об этом пишет бразильское издание Veja, ссылаясь на журнал Placar.

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Как сообщает источник, представители ВОЗ участвовали в видеоконференции с руководством Европейского футбольного союза и ведущими европейскими клубами, которая состоялась 16 апреля. Эпидемиологи провели презентацию, после чего организация выдвинула свою рекомендацию, связанную с опасениями новой волны заражений в следующем году.

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/ Фото: AFP

Впрочем, стороны так и не пришли к общему мнению на встрече. Отмечается, что УЕФА не имеет юридического подчинения ВОЗ, а потому все предложения организации носят рекомендательный характер.

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Ранее в УЕФА определились со сроками возобновления еврокубков. Согласно предварительным раскладам, "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче 1/8 Лиги Европы

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УЕФА ВОЗ Лига чемпионов Лига Европы еврокубки коронавирус

Источник: isport.ua

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