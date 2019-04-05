Полузащитник "Шахтера": "Играть с "Динамо" всегда сложно – это дерби"
Украинский футболист считает, что для "Шахтера" важна любая игра, не имеет значения, на какой стадии и в каком турнире
Полузащитник донецкого "Шахтера" Сергей Болбат дал интервью накануне поединка с киевским "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины. Напомним, матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист" в воскресенье, 7 апреля. Кстати, "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан.
- "Шахтеру" привычно проводить два матча в неделю, но как себя чувствуете физически после непростого поединка в Александрии?
- Все в порядке, никаких проблем нет. Ритм для нас привычный. Когда собирались сборные, у нас тоже был матч. Думаю, все в хорошей форме. Восстановимся и в оптимальных кондициях подойдем к игре с "Динамо".
- В последних встречах с киевлянами в чемпионате "Шахтер" имел ощутимое преимущество, но добиться победы было тяжело. Какие выводы сделали?
- Трудно предугадать, как пройдет игра. С "Динамо" всегда сложно – это дерби. Мы изучаем соперника и уделяем внимание своим ошибкам. Постараемся быть в наилучших кондициях и одержать победу.
- Встречаетесь с "Динамо" уже в четвертьфинале. Ощущаете давление, мандраж перед большим матчем?
- Для "Шахтера" важна любая игра, не имеет значения, на какой стадии и в каком турнире. Нас интересует только победа. Так случилось, что жребий свел нас в 1/4 финала. Будем бороться, а задача одна – пройти дальше.
- В сборной вы встретились с футболистами "Динамо". Обсуждали предстоящий поединок за несколько недель?
- Нет, все были на волне сборной – единая команда в тренировках и матчах. Тему Кубка никто не поднимал.
- Каковы сильные стороны "Динамо"?
- У них компактный футбол, они могут пойти прессинговать, но мы изучим их игру и выберем нужную тактику.
- Когда не удавалось победить в чемпионате, не думал ли тренерский штаб о том, чтобы сменить привычную тактику?
- Это наши внутренние вопросы. Вы все увидите в игре.
- Смотрели нарезку моментов встречи "Заря" – "Динамо"?
- Нет, детально еще не разбирали. Успели немного увидеть сразу после нашего матча. Очень сложная игра, как и вообще все в первой шестерке. Мы тоже оставили много сил с "Александрией", но ничего, продолжаем готовиться.
Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".
Напомним, что ранее предстоящий матч прокомментировал экс-футболист обеих команд Владимир Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка". Экс-футболист считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей.
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