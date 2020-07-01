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"Помянем сборную Испании": соперников Украины готовится возглавить Марадона

1 июля, 08:25

Олег Люлька Олег Люлька

Скандальный аргентинец станет тренером "Красной фурии", если выборы босса испанского футбола выиграет его друг

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сменив на посту ее наставника Луиса Энрике. Об этом сообщает издание Infobae. По данным источника, это может произойти, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании. Отметим, что сборная Испании является соперником Украины по Лиге наций.

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В своем сообщении Антонио Торрес подчеркнул, что уже договорился с представителями аргентинского специалиста. С Марадоной могут заключить контракт на два года, а его задачей будет выход в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сейчас основным конкурентом Антонио Торреса в борьбе за пост президента Федерации футбола Испании является Луис Рубиалес.

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В своей тренерской карьере Диего Марадона, помимо аргентинской "Химнасии", работал в мексиканском "Дорадосе", "Аль-Васле" и "Аль-Фуджайре" из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

Диего Марадона
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Диего Марадона / Фото: AFP

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Болельщики на новость о возможном появлении 59-летнего Диего Марадоны у руля сборной Испании отреагировали весьма скептично. "Ну, помянем сборную Испании", "Сегодня вроде не 1 апреля", – пишут они в соцсетях, вспоминая, как под руководством скандального Диего сборная Аргентины провалилась на ЧМ-2010, проиграв в четвертьфинале немцам 0:4.

Со своей нынешней командой "Химнасия и Эсгрима" Марадона в минувшем чемпионате Аргентины занял 19-е место среди 24 клубов.

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тренер сборная Испании Диего Марадона

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