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Попов и Беседин в старте: состав "Динамо" и "Копенгагена" на матч Лиги Европы

24 октября, 20:49

Поединок начнется в 22:00

Стал известен стартовый состав киевского "Динамо" и "Копенгагена" на матче группового этапа Лиги Европы. Смотрите онлайн матча "Динамо" – "Копенгаген" на нашем сайте с видео голов и яркими фото поединка.

"Динамо": Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев – де Пена, Вербич, Цыганков – Беседин.

Запасные: Кучерук, Караваева, Гармаш, Шапаренко, Цитаишвили, Соль, Родригеш.

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Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Нельссон, Папаяннопулос, Овьедо – Фальк-Йенсен, Зека (к), Стаге, Фишер – Сантос, Сотириу

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Напомним, что 30 октября "Шахтер" и "Динамо" встретятся между собой в 1/8 Кубка Украины. Поединок состоится в Киеве на "Олимпийском". В прошлом сезоне гранды сошлись в четвертьфинале национального Кубка и тогда в серии пенальти сильнее оказались "горняки".

Обзор матча "Динамо" – "Мальме" (1:0)

Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Копенгаген

Источник: Сегодня|Спорт

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