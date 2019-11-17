Португалия и Роналду успели заскочить в вагон, отправляющийся на Евро-2020

Сборная Португалии / Фото: Reuters

Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0.

Читайте также: сборная Украины установила уникальное достижение в Белграде

Счет был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Бруну Фернандеш.

На 86-й минуте преимущество португальской национальной команды увеличил нападающий Криштиану Роналду.

Реклама

Благодаря победе португальцы гарантировали второе место в турнирной таблице группы В, набрав 17 очков, и обеспечили себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Интересно, что в этом поединке случился очень забавный эпизод. Лидеру сборной Португалии пришлось вновь раздавать селфи. В этот раз на поле выбежал болельщик и тот с ним сфотографировался.

Гол Артема Беседина на 93-й минуте матча с сербами не только принес сборной Украины ничью 2:2 и статус сеяной на жеребьевке Евро-2020.

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч – тоже в добавленное время – со штрафного забил Роман Безус.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама