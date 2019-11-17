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Португалия и Роналду успели заскочить в вагон, отправляющийся на Евро-2020

17 ноября, 19:11

Роналду помог команде пройти дальше

Сборная Португалии

Сборная Португалии / Фото: Reuters

Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0.

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Счет был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Бруну Фернандеш.

На 86-й минуте преимущество португальской национальной команды увеличил нападающий Криштиану Роналду.

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Благодаря победе португальцы гарантировали второе место в турнирной таблице группы В, набрав 17 очков, и обеспечили себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

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Интересно, что в этом поединке случился очень забавный эпизод. Лидеру сборной Португалии пришлось вновь раздавать селфи. В этот раз на поле выбежал болельщик и тот с ним сфотографировался.

Гол Артема Беседина на 93-й минуте матча с сербами не только принес сборной Украины ничью 2:2 и статус сеяной на жеребьевке Евро-2020.

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч – тоже в добавленное время – со штрафного забил Роман Безус.

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сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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