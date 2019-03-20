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Португалия теряет еще одного футболиста перед матчем с Украиной в отборе не Евро-2020

Сегодня, 16:37

Команды встретятся между собой в стартовом матче отбора на чемпионат Европы

Гонсалу Гедеш
Гонсалу Гедеш. Фото: AFP
Португалия теряет еще одного футболиста перед матчем с Украиной в отборе не Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/24f/f6b/5c924ff6bb508.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/24f/f6b/5c924ff6bb508.png Футбол Команды встретятся между собой в стартовом матче отбора на чемпионат Европы

Сборная Португалии провела свою очередную тренировку в рамках подготовки к матчу отборочному матчу Евро-2020 с Украиной. Как сообщает Record, сегодняшнее занятие команды пропустил нападающий испанской "Валенсии" Гонсалу Гедеш, который подхватил вирусную простуду.

Источник утверждает, что футболист вряд ли успеет восстановиться к пятнице, и поэтому с Украиной не сыграет. Напомним, что вчера из-за травмы расположение действующих чемпионов Европы покинул полузащитник "Спортинга" Бруно Фернандеш.

Напомним, сегодня Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020. Позже команда отправится в Лиссабон. В Киеве остались травмированный Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.

Также сообщалось, что появилось видео первой тренировки Жуниора Мораеса под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины – форвард побывал в роли "собачки" и не встретил никакой вражды со стороны динамовцев.

Матч Португалия – Украина состоится в пятницу, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" Встреч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на сайте segodnya.ua будет доступна онлайн трансляция.

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Тег Сборная Украины, сборная Португалии, Евро-2020, Гонсалу Гедеш

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