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Вратарь сборной Италии пропустил матч отбора Евро-2020 из-за бутылки

Сегодня, 17:39

Стала известна причина, по которой партнер Криштиану Роналду не смог сыграть против финнов

Маттиа Перин вне игры из-за нелепой травмы
Маттиа Перин вне игры из-за нелепой травмы. Фото: Getty Images
Вратарь сборной Италии пропустил матч отбора Евро-2020 из-за бутылки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8f5/204/5c98f5204f529.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8f5/204/5c98f5204f529.png Футбол Стала известна причина, по которой партнер Криштиану Роналду не смог сыграть против финнов

Стала известна причина, по которой голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин пропустил отборочный матч своей сборной Италии против Финляндии. В Удине итальянцы одолели финнов со счетом 2:0. Однако Перин вместо того чтобы помочь своим партнерам, был занял последствиями курьезной травмы.

Как оказалось, 26-летний одноклубник Криштиану Роналду случайно наступил на бутылку с водой и повредил голеностоп. Врачи диагностировали у него растяжение. По этой причине он пропустил игру с Финляндией. Но, как ожидается, должен быть на скамейке запасных сборной Италии уже во вторничном поединке с Лихтенштейном. 

Напомним, с кадровыми проблемами столкнулась перед матчем со сборной Люксембурга и национальная команда Украины. Андрей Шевченко из-за повреждений не может рассчитывать на Марлоса и Кравца, который накануне покинул расположение "сине-желтых".

Как сообщалось ранее, американскую фигуристку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице.

Также сообщалось, что форвард "Динамо" Фран Соль показал следы операции на своем теле.

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Тег Ювентус Турин, сборная Италии, Евро-2020, Маттиа Перин

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Сегодня|Спорт

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