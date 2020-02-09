Тренер "Реала" попал в ДТП по дороге на тренировку

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попал в ДТП неподалеку от тренировочной базы мадридцев в Вальдебебасе. Автомобиль француза столкнулся с другим транспортным средством, в результате чего машина тренера получила косметические повреждения.

Журналисты AS опубликовали фотографию того, как Зидан и второй участник инцидента общаются после аварии. Не получивший травм Зинедин продолжил путь на базу "Реала" и провел плановую тренировку.



Фото: AS

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Сегодня "Реал" проведет выездной матч чемпионата Испании против "Осасуны". После 22-х туров мадридцы занимают первое место в турнирной таблице в Примере. "Барселона" отстает от них на три очка. Ранее мы писали о невероятной статистике Зидана – наставник "Реала" выиграл все свои 9 финалов.

Правда, в текущем сезоне его команда точно останется без национального Кубка – накануне "Реал" проиграл "Реал Сосьедад" и вылетел из турнира. К слову, такая же участь постигла и другого фаворита турнира "Барселону".

Ранее мы писали о новом конфликте между тренером и игроком "Реала" Гаретом Бейлом: Зидан недоволен тренировками, а Бейл уезжает с матчей клуба. Агент валлийца отмечает, что Гарет просто не хочет стоять в пробках.

Смотрите, как "Реал" под руководством Зидана играет в Лиге чемпионов:

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