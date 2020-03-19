Последний чемпионат Европы, который не сдается коронавирусу: команда Вернидуба начала с поражения

"В первом тайме сбились на длинные передачи – играли неправильно", - жаловался украинский тренер после матча

В поединке первого тура чемпионата Беларуси, который решили не отменять из-за пандемии коронавируса, солигорский "Шахтер" под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба уступил минскому "Торпедо" со счетом 0:1. Хозяева владели инициативой на протяжении большей части матча, но пропустили на последних минутах поединка от Габриэля Рамоса. Всего в чемпионате Беларуси принимают участие более 20 украинских футболистов и тренеров.

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"В первом тайме сбились на длинные передачи – играли неправильно. После перерыва вроде бы игра чуть поменялась, но, к сожалению, пропустили в конце. Это футбол. Надо эту неудачу пережить. Чемпионат только начинается .Ребята, я думаю, пытались сделать все, чтобы забить. К сожалению, не получилось. Поэтому и такой результат", – сказал после матча Вернидуб.

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Напомним, что футбольное первенство Беларуси – единственное в Европе, которое не было остановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Хотя в стране уже зафиксировали 51 подтвержденный случай заражения. Сегодня, 19 марта, предпоследней из европейских стран сдалась Турция и приостановила свой чемпионат из-за пандемии.

Отметим, что две недели назад команда Милевского и Хачериди взяла Суперкубок Беларуси. В матче за трофей брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" Юрия Вернидуба.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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