Потенциальный новичок "Динамо" уже прибыл в Украину: сфотографировался в центре Киева

Ганский защитник прошлый сезон провел в тульском "Арсенале"

Мохаммед Кадири. Фото: ФК "Арсенал" Тула.

Защитник "Аустрии" Мохаммед Кадири, которым интересуется киевское "Динамо", уже находится в Киеве. Футболист опубликовал на своей странице в сети Instagram фото из центра столицы Украины. Transfermarkt его оценил в 1,5 млн евро. Контракт с "Аустрией" истекает через год.

В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 – в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком "Арсенала" в сезоне-2018/19.

Напомним, что в ближайшее время должна определиться судьба главного тренера "Динамо". Контракт Александра Хацкевича действовал до 1 июня. президент "бело-синих" заявил, что решение будет принято после общения с тренером. Суркис назвал условие, при котором Хацкевич может остаться в "Динамо".

Как мы сообщали, в пятницу, 31 мая, был уволен главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, при этом Вернидуб заинтриговал, заявив: "Динамо"? Перезвоните через пару дней".

"Динамо" завершило сезон победой над "Александрией":

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