Потеряла чемодан и The Best: "ван Дейк в юбке" из сборной Франции ищет свою награду от ФИФА

Венди Ренар / Фото: Twitter

Многолетний капитан "Лиона" и сборной Франции Венди Ренар лишилась награды The Best, которую футболистка получила на церемонии награждения ФИФА в прошлом году. Ранее мы писали, что американка Рапино стала лучшей футболисткой мира.

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Одна из лучших защитниц в женском футболе, которую нельзя не заметить на поле благодаря 187 см роста, рассказала в своем Twitter, что забыла свой чемодан в поезде по пути из Парижа в Лион. Среди вещей были награды от французского издания France Football и The Best.

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Когда Ренар вспомнила о недостающем чемодане и вернулась на вокзал, то в полученных от администрации вещах не нашла трофея The Best. Она обратилась с просьбой к администрации вокзала и всем, кто может что-то знать о судьбе награды, сообщить ей. Кстати, игру Ренар сравнивают со стилем нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Особенно, как он забивает головой после розыгрыша стандартов.

Венди Ренар бьет по воротам / Фото: Twitter В тренде Чемпионы и рекордсмены: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2019 году

Ранее мы знакомили вас с красотками "Лиона" и давали фотографии из соцсетей участниц киевского финала Лиги чемпионов.

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