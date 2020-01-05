Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Потеряла чемодан и The Best: "ван Дейк в юбке" из сборной Франции ищет свою награду от ФИФА

5 января, 16:47

Капитан "Лиона" Венди Ренар лишилась награды после прибытия из Парижа

Венди Ренар

Венди Ренар / Фото: Twitter

Многолетний капитан "Лиона" и сборной Франции Венди Ренар лишилась награды The Best, которую футболистка получила на церемонии награждения ФИФА в прошлом году. Ранее мы писали, что американка Рапино стала лучшей футболисткой мира.

Читайте также: Революция в украинском футболе: клубы не пустят в мужские соревнования без женщин

Одна из лучших защитниц в женском футболе, которую нельзя не заметить на поле благодаря 187 см роста, рассказала в своем Twitter, что забыла свой чемодан в поезде по пути из Парижа в Лион. Среди вещей были награды от французского издания France Football и The Best.

Реклама

Когда Ренар вспомнила о недостающем чемодане и вернулась на вокзал, то в полученных от администрации вещах не нашла трофея The Best. Она обратилась с просьбой к администрации вокзала и всем, кто может что-то знать о судьбе награды, сообщить ей. Кстати, игру Ренар сравнивают со стилем нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Особенно, как он забивает головой после розыгрыша стандартов.

Венди Ренар бьет по воротам

Венди Ренар бьет по воротам / Фото: Twitter

В тренде
Чемпионы и рекордсмены: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2019 году
Дмитрий Пидручный выиграл чемпионат мира по биатлону

Ранее мы знакомили вас с красотками "Лиона" и давали фотографии из соцсетей участниц киевского финала Лиги чемпионов.

Смотрите также обзор матча женского чемпионата мира Швеция – Таиланд

Женский ЧМ-2019. Швеция – Таиланд 5:1. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

женский футбол сборная Франции награда Лион Франция Венди Ренар

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре МосквыФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...