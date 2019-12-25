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Революция в украинском футболе: клубы не пустят в мужские соревнования без женщин

25 декабря, 20:05

Глава Украинской ассоциации футбола озвучил серьезные изменения в системе лицензирования

/ Фото: Getty Images

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко объявил о грядущих изменениях в лицензировании профессиональных футбольных клубов страны. Уже вскоре клубы не смогут получить допуск к мужским соревнованиям без женщин. Кстати, именно девушка забила лучший гол года в Украине,обойдя по итогам голосования Георгия Цитаишвили и Сергея Сидорчука.

"Мы планируем настоящую революцию в женском футболе, – заявил Андрей Павелко. – Мы вплотную подошли к принятию решения, согласно которому, начиная с сезона 2021/2022, профессиональные клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда. В мире уже нередки случаи, когда на матчах женских команд собирается по 40-50 тысяч зрителей. Потенциал у этого направления огромный"

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Как мы писали ранее, лучшей футболисткой-2019 в мире стала американка Меган Рапино. В уходящем году она помогла сборной США выиграть титул чемпионок мира, а сама стала лучшим бомбардиром мундиаля.

Что интересно, футболистка-лесбиянка Рапино опережает Трампа в борьбе за президентское кресло.По результатам проведенного в Штатах соцопроса, на выборах 2020 года в США за Меган готовы были бы проголосовать 42% избирателей, тогда как за Трампа – 41%.

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женский футбол чемпионат Украины ФФУ Андрей Павелко

Источник: ФФУ

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