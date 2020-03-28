"Я через такое уже проходил": Андрей Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем

Главный тренер сборной Украины живет взаперти и говорит, что подобное у него уже было

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, поддержав жителей Италии в связи с пандемией коронавируса, сравнил ситуацию с распространением этого заболевания с последствиями аварии на ЧАЭС 1986 года. Кроме того, Шева, проживающий под Лондоном, рассказал о своем английском карантине.

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"У меня все хорошо, я живу за городом (речь о Лондоне) и заперт в доме на протяжении почти 10 дней. Единственное решение – уважать правила правительства, то есть оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромна. Они герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают", – отметил Андрей Шевченко.

1986 год. Украина. Авария на ЧАЭС

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"Я прожил момент, очень похожий на этот (речь об аварии на Чернобыльской АЭС). Тогда мне было девять лет. Мы должны избегать глупого поведения. Никто из нас не может быть уверен, что не заразился вирусом. Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, а и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой", – добавил Андрей Шевченко. В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

"Желаю здоровья всем итальянцам, я всегда рядом с вами, – отметил в комментарии Sky Sport Italia Шевченко. – Мы должны жить с надеждой, что все станет лучше. Мы все вместе выберемся из этого".

Ранее мы рассказывали о годовщине Шевы: 14 лет назад он забил последний гол в чемпионате Италии. А в целом, украинец является вторым бомбардиром в истории "Милана".

Смотрите самый важный гол в карьере Шевченко:

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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