Появилось фото из раздевалки сборной Украины после исторического выхода в финал молодежного ЧМ-2019

Украинские футболисты бурно отмечали выход в финал чемпионата мира с водой и фруктами

Раздевалка сборной Украины после выхода в финал чемпионата мира. Фото: Getty Images

Футбольная Украина впервые в финале чемпионата мира! Браво, U20! Уже в первые полчаса полуфинала нашей молодежки с Италией было непонятно, кто фаворит: у нас 5 ударов по воротам, у "скуадры" 0. А потом Лунин показал, зачем спустя 19 часов после матча национальной сборной во Львове оказался в воротах в Гдыне, отразив выход один на один 10-миллионного Пинамонти. Потом забиваем! Третий ассист на турнире от правого бека Конопли, третий гол атакующего хава Булецы. Супряга включает скорость "Феррари", но запарывает выход один на один. Удаление Попова на 80-й, крестовина Кащука на 83-й. И апофеоз. Минута до финального свистка, и Скамакка сравнивает счет... Но VAR отменяет гол, Скамакка сначал ударил Бондаря, а потом мяч. Наш соперник по субботнему финалу ЧМ – команда Южной Кореи, которая обыграла Эквадор.

Украина – Италия 1:0 видео гола и обзор матча, который вывел нас в первый финал ЧМ

Фото из раздевалки сборной Украины после исторической победы над Италией в выхода в финал чемпионата мира:

Украина – Италия – 1:0

Гол: Булеца (65)

Украина: Лунин, Конопля, Бескоровайный, Бондарь, Попов, Корниенко, Чех (Хахлев, 69), Дрышлюк, Кащук, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63).

Италия: Плиццари, Габбиа, Дель Прато, Раньери, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Пеллегрини, Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Пинамонти, Скамакка.

Удаление: Попов (79)

Кстати, в отборе на Евро-2020 национальная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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