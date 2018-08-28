Появилось видео первой тренировки Лунина в "Леганесе"

Украинский вратарь отдан "Реалом" в аренду на один год

Вчера мадридский "Реал" объявил о переходе голкипера Андрея Лунина на правах аренды в "Леганес". Украинец проведет в команде из пригорода Мадрида этот сезон.

А уже сегодня Андрей провел свою первую тренировку в новом клубе. Интересно, что в следующем туре Примеры "Леганес" сыграет именно с "Реалом", однако мадридский клуб запретил украинскому вратарю играть против них.

Aquí tenéis imágenes de Lunin en su primer entrenamiento con el C.D. Leganés pic.twitter.com/1AkWkySH9B — C.D. Leganés (@CDLeganes) 28 августа 2018 г.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" этим летом. Трансфер игрока обошелся "сливочным" в сумму около 14 млн евро, включая бонусы. Лунин еще не успел дебютировать за новую команду в официальных матчах. До перехода в "Реал" на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых "Ливерпуль", "Интер" и "Наполи".

Этим летом мадридцы приобрели двух вратарей – украинца Андрея Лунина у "Зари" и бельгийца Тибо Куртуа у "Челси". В двух официальных играх этого сезона ворота "Реала" защищал Кейлор Навас.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Кроме того мы писали, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.