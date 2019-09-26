Позор для команды Ярмоленко: "Вест Хэм" "слил" матч клубу из третьего дивизиона Англии

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

В 1/16 финала Кубка английской лиги зафиксирована еще одна сенсация. "Оксфорд" из третьего по силе дивизиона выбил из турнира пятую команду Премьер-лиги – "Вест Хэм". Украинский вингер Андрей Ярмоленко не попал в заявку "молотобойцев" на эту игру. И в его отсутствие лондонская команда безвольно "слила" матч сопернику, пропустив четыре "сухих" мяча в интервале с 55-й по 90-ю минуту поединка. Матч завершился позорными для "Вест Хэма" цифрами на табло – поражением 0:4.

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Кубок английской лиги, 1/16 финала

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"Оксфорд" – "Вест Хэм" – 4:0

Голы: Мур (55), Тэйлор (71), Фосу-Анри (84), Баптист (90)

Состав "Вест Хэма": Роберто, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Сабалета, Уилшер (Фелипе Андерсон, 66), Холланд (Аллер, 57), Форнальс, Снодграсс (Нобл, 74), Санчес, Айети

Напомним, что ранее Ярмоленко взорвался эмоциями после голевой игры с "МЮ". Андрей забил шикарный гол в ворота манкунианцев и был признан лучшим футболистом матча АПЛ. А позже заявил: "Поддержка трибун была восхитительной. Я чувствовал, будто закончил свою карьеру здесь – с теми овациями, которые я получил".

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images В тренде "Челси" – "Ливерпуль" 1:2 онлайн матча чемпионата Англии

Не так давно Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро. Тогда как напротив Ярмоленко остался ценник в 20 млн евро. Однако если Андрей продолжит в том же духе, что в игре с "МЮ", позиции Зинченко в этом рейтинге могут оказаться под угрозой.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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