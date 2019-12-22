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Позор "Милана": Малиновский с "Аталантой" унизил бывшую команду Шевченко

22 декабря, 16:29

"Россонери" повторили свой антирекорд в Серии А. На счету украинского хавбека победителей - голевой пас

Малиновский и его "Аталанта"

Малиновский и его "Аталанта" / Фото: Getty Images

"Аталанта" Руслана Малиновского нанесла "Милану" самое крупное поражение "россонери" за время их выступлений в Серии А. На своем поле клуб из Бергамо, недавно выбивший из Лиги чемпионов "Шахтер", разгромил бывшую и, возможно, будущую команду Андрея Шевченко со счетом 5:0.

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Обзор матча "Аталанта" – "Милан" (5:0)

Это повторение антирекорда "Милана", который в четвертый раз за всю историю проиграл матч Серии А с разницей в 5 мячей. Последний раз подобное случалось в мае 1998 года, когда "россонери" были разгромлены "Ромой" – 0:5.

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Отметим, что пятый мяч в ворота "Милана" "Аталанта" забила после результативной передачи Руслана Малиновского, которой воспользовался его одноклубник Муриэль.

Смотрите гол с участием Малиновского

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Аталанта – Милан – 5:0
Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 62, 72, Муриэль, 83
Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс (Хатебур, 89) – Иличич (Муриэль, 79), Малиновский – Гомес (Фрелер, 88)
Милан: Дж. Доннарумма – Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) – Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек, 65) – Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу
Предупреждения: Кастань, де Роон – Мусаккьо, Сусо, Романьоли, Кессье

Смотрите, как "Аталанта" обыграла в Лиге чемпионов "Шахтер"

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Источник: Сегодня|Спорт

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