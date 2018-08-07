Прага перед матчем "Славия" – "Динамо": вокруг китайцы и "пиво дешевле воды"

Китайский миллиардер три года назад купил клуб, тур-оператора и пивоварню, чтобы развлекать своих соотечественником

В Праге, где сегодня пройдет матч квалификации Лиги чемпионов "Славия" – "Динамо", рекордное количество блондинок и китайцев. Да, туристов из развившейся Поднебесной везде много, но тут особенно, заполонили. Стражники в Пражском Граде маршируют на смену караула с эскортом трех десятков вооруженных селфи-палками "терракотовых воинов". Китайцы разъезжают по Праге в кабриолетах под старину: это тренд тут, прямо колонны прогулочных ретроавто. Они выкупили на два года вперед единственный номер отеля, в который чехи превратили ненужную уже телебашню (номер там сделали один, но стоит 1000 евро). И на любом вашем снимке любого собора они обязательно мелькнут в кадре. Даже "Славия", с которой играет "Динамо", тоже китайская.

Три года назад китайский энерго-миллиардер Е Жаньмин купил ФК "Славия", пару вилл в Праге, пивоварню Lobkowicz и крупного чешского тур-оператора. Чтобы самому катать сюда соотечественников, раз у них такой интерес и уже и деньги. Ну и вдобавок Жаньмин стал советником президента Чехии. Однако прошлой осенью бизнес Е пошатнулся: департамент юстиции США обвинил его компанию во взятках президенту Чада ($2 млн, за права на нефть) и министру иностранных дел Уганды ($500 тыс), а самого Жаньмина арестовали.

Как бы то ни было владельцем "Славии" сегодня остается китайская компания CEFC. Кстати, ее "Лобковиц" – пиво из недорогих. Вообще разброс цен на 0,5 л в Праге такой: в кафе – 40-90 крон (50-110 грн), в магазине – 20-40 (25-50 грн). И китайский чех идет по нижней границе. "Да пиво у нас дешевле воды!", услышал я в Праге. Но украинцу – не так уж. В Праге живут на средней зарплате 1000 евро в месяц. В том числе благодаря и китайцам, привезенным ими деньгам.

Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".