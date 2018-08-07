Прага перед матчем "Славия" – "Динамо": вокруг китайцы и "пиво дешевле воды"
Китайский миллиардер три года назад купил клуб, тур-оператора и пивоварню, чтобы развлекать своих соотечественником
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко
В Праге, где сегодня пройдет матч квалификации Лиги чемпионов "Славия" – "Динамо", рекордное количество блондинок и китайцев. Да, туристов из развившейся Поднебесной везде много, но тут особенно, заполонили. Стражники в Пражском Граде маршируют на смену караула с эскортом трех десятков вооруженных селфи-палками "терракотовых воинов". Китайцы разъезжают по Праге в кабриолетах под старину: это тренд тут, прямо колонны прогулочных ретроавто. Они выкупили на два года вперед единственный номер отеля, в который чехи превратили ненужную уже телебашню (номер там сделали один, но стоит 1000 евро). И на любом вашем снимке любого собора они обязательно мелькнут в кадре. Даже "Славия", с которой играет "Динамо", тоже китайская.
Три года назад китайский энерго-миллиардер Е Жаньмин купил ФК "Славия", пару вилл в Праге, пивоварню Lobkowicz и крупного чешского тур-оператора. Чтобы самому катать сюда соотечественников, раз у них такой интерес и уже и деньги. Ну и вдобавок Жаньмин стал советником президента Чехии. Однако прошлой осенью бизнес Е пошатнулся: департамент юстиции США обвинил его компанию во взятках президенту Чада ($2 млн, за права на нефть) и министру иностранных дел Уганды ($500 тыс), а самого Жаньмина арестовали.
Как бы то ни было владельцем "Славии" сегодня остается китайская компания CEFC. Кстати, ее "Лобковиц" – пиво из недорогих. Вообще разброс цен на 0,5 л в Праге такой: в кафе – 40-90 крон (50-110 грн), в магазине – 20-40 (25-50 грн). И китайский чех идет по нижней границе. "Да пиво у нас дешевле воды!", услышал я в Праге. Но украинцу – не так уж. В Праге живут на средней зарплате 1000 евро в месяц. В том числе благодаря и китайцам, привезенным ими деньгам.
Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".
Напомним, что в аэропорту корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с нападающим Артемом Бесединым: "Задача "Динамо" на Лигу чемпионов? Попасть в группу и выйти из нее".
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