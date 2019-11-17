"Правильно сделал": Шева прокомментировал решение Пятова, едва не стоившее Украине третьего гола

При счете 1:2 Андрей Пятов пошел спасать Украину в атаку, и мы едва не пропустили - прозвучала реакция тренера

Сербия - Украина - 2:2. Пятов в игре / Фото: Getty Images

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Андрей Шевченко после волевой ничьей сборной Украины с Сербией в Белграде прокомментировал момент с подключением в атаку нашего вратаря, предшествовавший спасительному голу Артема Беседина на 93-й минуте. Напомним, в начале добавленного времени еще при счете 1:2 Андрей Пятов пошел в штрафную балканцев на подачу углового, но мяч до кипера "Шахтера" недолетел, и в итоге сербы в контратаке чуть не забили третий мяч в пустые ворота украинцев – благо, Пятова подстраховал Сидорчук.

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

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На вопрос – "Это вы просили Пятова, чтобы он шел в штрафную соперника на последних минутах матча?" – Андрей Шевченко ответил отрицательно.

"Думаю, Пятов это делает инстинктивно, – заявил главный тренер сборной Украины. – Андрей недавно заработал пенальти в одном из матчей за "Шахтер". В конце поединка у нас был хороший момент, и он правильно сделал, что пошел в штрафную соперника. Нам важно было заработать сегодня очки – такой была наша задача. И она была решена, хоть и не в том моменте, в котором участвовал Пятов, а в другом. Это футбол"

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Смотрите, как ранее Пятов походом в чужую штрафную помог "Шахтеру" спасти матч Лиги чемпионов в Загребе:

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