"Шахтер" подарил представителям "Манчестер Сити" украинские паспорта

Представители Манчестер Сити / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В Харькове состоится матч первого группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" примет "Манчестер Сити". Ранее Зинченко рассказал, что многие игроки "Манчестер Сити" присматривают квартиры в Харькове.

Накануне был организован традиционный прием в честь зарубежных гостей. В ходе встречи гендиректор "горняков" Сергей Палкин презентовал англичанам забавные сувениры.

"В преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов провели традиционную встречу с представителями Манчестер Сити. Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", – написал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в Facebook.

Как мы писали ранее, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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