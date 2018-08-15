Президент ПАОКа в Москве заявил, что болеет за киевское "Динамо"

Сегодня, 10:37

Иван Саввиди после того, как его команда выбила московский "Спартак" из Лиги чемпионов, заявил о симпатиях к киевскому "Динамо"

Иван Саввиди. Фото AFP
Иван Саввиди. Фото AFP

Президент греческого ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди заявил, что рад победе над московским "Спартаком" в квалификации Лиги чемпионов, в том числе и потому, что он всегда болел за киевское "Динамо". "Спартак" выбыл из Лиги чемпионов, сыграв во вторник с ПАОКом вничью со счетом 0:0 в ответной встрече квалификации турнира, прошедшей на стадионе "красно-белых" в Тушино. В первом матче в Салониках победу со счетом 3:2 праздновал греческий клуб.

"Спартак" – это "Спартак", клуб с историей и огромными возможностям. Очень непредсказуемая команда, до последних секунд было напряжение. Удаление Луиса Адриано неважно, со своим менталитетом "Спартак" мог бы играть и без троих футболистов, и все равно был бы опасен. Я знаю "Спартак" с советских времен. Не скажу, что я всегда болел против "Спартака", я был большим поклонником киевского "Динамо", – сказал Саввиди.

После поединка в Москве защитник греческого клуба Евгений Хачериди потроллил российских фанатов, показав им флаг Украины.

Напомним, что Ивану Саввиди, который бегал за судьей с пистолетом, запретили три года посещать футбольные матчи в Греции. Саввиди был наказан за инцидент в концовке матча 25-го тура чемпионата страны в Салониках против АЕКа, который 11 марта и был прерван из-за беспорядков. Президент ПАОКа, недовольный решением главного арбитра отменить взятие ворот его командой из-за офсайда, тогда выбежал на поле с пистолетом в кобуре и угрожал судье, требуя засчитать гол. В результате арбитр принял решение засчитать взятие ворот, а игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.
Лига чемпионов, Спартак Москва, ПАОК, Иван Саввиди

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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