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Президент "Тоттенхэма" предложил сотрудникам стадиона работать в его загородном доме

7 апреля, 22:01

Максим Перепелица

Дэниел Леви будет платить работникам в частном порядке

Президент "Тоттенхэма" Дэниель Леви предложил сотрудникам клуба работу в его доме, сообщает The Telegraph. Леви будет платить сотрудникам, согласившимся на работу, в частном порядке. Их зарплата в клубе останется на прежнем уровне.

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Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" будет использовать государственную систему сохранения рабочих мест для выплаты персоналу 80% заработной платы в условиях пандемии коронавируса за счет средств налогоплательщиков. Отмечается, что работники команды остаются без работы из-за пандемии коронавируса Напомним, чемпионат Английской премьер-лиги (АПЛ) прерван из-за коронавируса.

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Мы уже также писали, что Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия. Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в матче Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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чемпионат Англии Тоттенхэм коронавирус

Источник: telegra.ph

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