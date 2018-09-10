Приезд звезды "Ливерпуля" на Мадагаскар спровоцировал смертельную давку на стадионе

Сегодня, 12:02

Один человек погиб и десятки пострадали, пытаясь вживую увидеть Садио Мане

Садио Мане. Фото AFP
Садио Мане. Фото AFP

На матче сборных Мадагаскара и Сенегала в рамках квалификации к Кубку Африки произошла давка, приведшая к трагическим событиям. Как сообщает Daily Sabah Africa, в результате произошедшего один человек погиб, а еще 37 пострадали. Столпотворение людей случилось на входе в один из секторов стадиона "Муниципаль де Махамазина", вмещающего 22 тысячи зрителей.

Понаблюдать за игрой хотели гораздо больше болельщиков, чем заявленная вместимость, что в итоге вылилось в давку. Матч завершился вничью – 2:2.

Игра против сборной Сенегала вызвала на Мадагаскаре высокий ажиотаж из-за приезда сенегальских звезд – в первую очередь, страйкера "Ливерпуля" Садио Мане.

Ранее мы писали, что игрок сборной Сейшельских островов взорвал интернет своей физической формойПользователи уже успели сравнить голкипера с Вини-Пухом и бразильцем Роналдо после завершения карьеры.

Также мы сообщали, что Садио Мане отправил в деревню Сенегала 300 футболок "Ливерпуля" перед киевским финалом Лиги чемпионов. Впрочем, даже такая поддержка не помогла мерсисайдцам – они проиграли "Реалу" – 1:3.
футбол, Кубок Африки, сборная Сенегала, Садио Мане, сборная Мадагаскара

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Источник:

Eurosport

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