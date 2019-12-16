Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объект

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Неугомонная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка не устает будоражить умы своих подписчиков в Instagram. Недавно Ирина Морозюк показала, на что способен ее язык. А теперь она создала свой вариант нашумевшей инсталляции с бананом, который примотан скотчем к стене. Правда, Ирина примотала клейкой лентой к стене не только банан, но и себя.

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

"Итальянский художник Мауриццио Каттелан приклеил банан скотчем к стене. Он назвал эту работу "Комедиант" и показал ее на международной выставке современного искусства Art Basel в Майами. Бананы Каттелана успели купить два коллекционера — каждый отдал по 120 тысяч долларов.

А как вам моя инсталляция?

Сколько стоит мой банан?

И какое название дадим этому творению искусства?" – подписала Морозюк свой пост в Instagram.

Напомним, что в данный момент Николай Морозюк выступает за турецкий "Ризеспор", а его эпатажная жена продолжает взрывать социальные сети. Ранее мы писали, что Милевский и Алиев оказались на одном диване с девушкой, открывающей грудью бутылку.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

Напомним, недавно Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Ибрагимовича с мячом на груди. По мнению подписчиков Ирины, у девушки получилось даже эффектнее, чем у самого Златана.

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram

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