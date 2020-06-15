"Пришло время сплотиться": легендарный вратарь снял свою кандидатуру с президентских выборов

Касильяс призывает сосредоточиться на помощи клубам, пострадавшим от коронавируса и вызванным им экономического кризиса

Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс, завершивший карьеру ради президентского кресла, отказался от участия в выборах на пост президента Королевской федерации футбола страны. Знаменитый голкипер считает, что сейчас время сплотиться и сосредоточиться на помощи клубам в связи с экономическая и эпидемиологическая ситуация в Испании.

Главная причина, по которой я решил принять данное решение, — особая социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация в нашей стране. Сейчас выборы отходят на второй план. Пришло время сплотиться, а не разделяться. В области спорта мы должны сосредоточиться на том, как помочь игрокам, клубам и турнирам, а выборы сместят фокус наших усилий на то, что сейчас не является главным, – написал Касильяс в Twitter.

Он отметил, что будет оказывать помощь RFEF и Ла Лиге и сотрудничать с руководством организаций на благо футбола.

Напомним, что весной прошлого года Касильяс перенес сердечный приступ во время тренировки. В ходе занятия вратарь, в составе "Реала" трижды выигрывавший Лигу чемпионов, почувствовал недомогание. Медицинский штаб "Порту" доставил футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

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Изначально врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса. Как заявил сразу после случившегося испанский кардиолог Хуан Антонио Корбалан, голкипер может и не мечтать о возобновлении своей футбольной карьеры.

Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):

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