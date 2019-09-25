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Прогноз на матч Серии А: "Рома" – "Аталанта"

25 сентября, 10:16

На кого ставят букмекеры в предстоящем противостоянии

Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома"

Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома"

В чемпионате Италии состоится поединок между "Ромой" и "Аталантой". Мы проведем онлайн матча "Рома" – "Аталанта" с фото и видео голами.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа "Ромы" – 2.25, победа "Аталанты" – 2.90, ничья в основное время 3.80. "Аталанта" не проигрывает на "Олимпико" уже почти пять лет, поэтому аналитики прогнозируют, что и в предстоящем матче гости не проиграют.

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После четырех туров чемпионата Италии римская "Рома" набрала восемь баллов и идет на четвертом месте, а вот "Аталанта" с семью очками идет на шестом месте.

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Напомним, на днях была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме". Паулу Фонсека получает 10 раз меньше, чем Роналду. Годовой оклад португальца составляет 3 миллиона евро.

Также мы писали, что впервые за 560 дней "Ювентус" – не лидер чемпионата Италии. Этот неприятный для команды Криштиану Роналду факт был зафиксирован после того, как в третьем туре Серии А туринский клуб сыграл вничью с "Фиорентиной".

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чемпионат Италии Рома Италия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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