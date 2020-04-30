Российские фанаты вступились за бывшего тренера "Динамо", которого гонят из "Локомотива"

Объединение болельщиков московского "Локомотива" в Telegram выступило с заявлением, в котором выразило поддержку главному тренеру своей команды, экс-коучу киевского "Динамо" Юрию Семину на фоне информации о возможной смене наставника "железнодорожников". Как мы писали, бывшего тренера киевского "Динамо" выгоняют из "Локомотива": 72-летнего Семина готовится сменить 40-летний серб Марко Николич.

"Мы, фанаты "Локомотива", считаем необходимым обозначить свою позицию в связи с последними новостями и событиями, разворачивающимися вокруг клуба. У нас всегда есть свое мнение, но мы стараемся не лезть во внутриклубные процессы, выступая только по темам, которые напрямую касаются именно фанатов и болельщиков клуба. И сейчас не хотели бы выставлять никаких оценок руководству клуба. Но свою позицию донести мы хотим: все фанатские объединения выражают полную и безоговорочную поддержку Юрию Павловичу Семину! Мы уверены в том, что руководители "Локомотива" поступают опрометчиво, когда допускают обсуждение темы контракта тренера в СМИ, позволяя распространять слухи о возможных изменениях во главе тренерского штаба"

Юрий Семин "Локомотив" / Фото: Reuters

"Странно, что приходится еще раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович – самый успешный тренер за всю историю клуба. Наш клуб почти за 100 лет своего существования становился чемпионом трижды. Все три раза команду возглавлял Юрий Павлович. В текущем периоде Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. За четыре неполных сезона команда завоевала чемпионское звание, два Кубка России, Суперкубок, а также серебряные медали с правом выхода в Лигу чемпионов. Сегодня "Локомотив" также занимает второе место, то есть близок к тому, чтобы выйти в Лигу чемпионов в третий раз подряд. За последние четыре года в России по количеству завоеванных трофеев с "Локомотивом" не может сравниться ни один клуб страны, что лишь подчёркивает тот факт, что мы переживаем один из самых успешных периодов в истории. Прямое следствие этих успехов – возвращение болельщиков на трибуны, которые в большом количестве идут на стадион. И всё это под руководством тренера, который является символом клуба, личность которого для огромного количества болельщиков стала определяющей в давнем вопросе выбора любимой команды"

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Валерий Газзаев и Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"В последние годы слышно много разговоров о неэффективности тренерских методик Семина, о специфике современного футбола, в который пришли новые технологии и новые тенденции. Наших конкурентов возглавляют молодые продвинутые тренеры, которые идут в ногу со временем. Но выигрывает всё равно Юрий Павлович! А ещё у сегодняшнего "Локомотива" с тренером Семиным есть чемпионство, Кубки, денежная Лига чемпионов и любовь болельщиков. У "Локомотива" с Семиным есть всё, что позволяет назвать клуб успешным здесь и сейчас. Вместе с Юрием Павловичем работают люди, которые оставили след в истории клуба и на которых мы очень рассчитываем в будущем. Мы хотим, чтобы нас услышали: мы не видим ни единой причины для кадровых перемен в тренерском штабе команды. Сейчас мы не задаём вопросов руководству. Мы просто выражаем свою всестороннюю поддержку нашей легенде. Юрий Павлович, все фанатские объединения футбольного клуба "Локомотив" с вами! Спасибо вам за эмоции миллионов болельщиков клуба по всей стране! "Вместе и до конца!" – говорится в заявлении фанатов "Локомотива" в Telegram

Смотрите, как "Локомотив" Семина играл в ЛЧ против Роналду

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Ранее мы писали, что звездный тренер из чемпионата России может заменить Алексея Михайличенко у руля киевского "Динамо". В столицу Украины сватают Курбана Бердыева, который с "Рубином" обыгрывал "Барселону" на ее поле.

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