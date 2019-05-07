Проснитесь, мистер Месси: английские фаны не давали спать игрокам "Барселоны"

Болельщики запускали фейерверки перед гостиницей, где остановилась испанская команда

У "Ливерпуля" будет мощная поддержка. Фото: AFP

Болельщики "Ливерпуля" выпустили фейерверки у гостиницы, где поселилась "Барселона" перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Англии сегодня, 7 мая, начало - в 22.00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Ливерпуль".

Фанаты английской команды хотели таким образом помешать каталонцам подготовиться к ответной игре. По информации Daily Mirror, некоторые болельщики при запуске фейерверков кричали: "Проснитесь, мистер Месси".

Первая игра между "Ливерпулем" и "Барселоной" прошла в Испании и закончилась со счетом – 3:0 в пользу каталонцев.

Букмекеры о матче. В конторах фаворит второго полуфинала английский клуб. Котировки на победу "Ливерпуля" – 2.50, на ничью – 3.75, на победу "Барселоны" – 2.65. Котировки на проход "Барселоны" – 1.04, на проход "Ливерпуля" – 10.00.

Соперники. Победитель нашего полуфинала сыграет с лучшей командой в паре "Тоттенхэм" – "Аякс". Неделю назад клубы встретились в Лондоне и "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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