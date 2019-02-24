"Проваливайте!": фанаты повернулись спиной к команде Коноплянки после позорных 0:3
5000 болельщиков "Шальке" не сдерживали эмоций от разгромного поражения партнеров украинца в Бундеслиге
Накануне "Шальке" разгромно проиграл "Майнцу" (0:3) и продолжает оставаться на пятом с конца месте в Бундеслиге. На выезд вместе с командой отправились 5000 фанов "Шальке", которых исход матча явно не порадовал. После финального свистка фанаты повернулись к своей команде спиной, некоторые бросали на поле пивные стаканчики, не обошлось и без оскорблений.
Как сообщает Bild, фанаты "Кнаппен" скандировали: "Проваливайте все, кроме Нюбеля", выделив только 22-летнего вратаря, который своими сэйвами спас "Шальке" от еще большего разгрома.
Отметим, что вчера подал в отставку спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель.
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в игре с "Майнцем" участия не принимал. Напомним, он пропустил и домашний поединок Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", в котором был забит самый красивый гол недели в ЛЧ.
Как сообщалось, причиной отсутствия Коноплянки в той игре был грипп.
Ранее соцсети взорвал фанат "Шальке", который нес на голове пиво.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Проваливайте!": фанаты повернулись спиной к команде Коноплянки после позорных 0:3". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Команда Коноплянки стала только второй, сумевшей забить два пенальти в первом тайме Лиги чемпионов
Правда, это не помогло немцам удержать хотя бы ничью в матче с "Манчестер Сити"