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"Проваливайте!": фанаты повернулись спиной к команде Коноплянки после позорных 0:3

Сегодня, 17:58

5000 болельщиков "Шальке" не сдерживали эмоций от разгромного поражения партнеров украинца в Бундеслиге

Недовольство фанов "Шальке"
Недовольство фанов "Шальке". Фото: Getty Images
"Проваливайте!": фанаты повернулись спиной к команде Коноплянки после позорных 0:3 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2bd/534/5c72bd5347a13.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2bd/534/5c72bd5347a13.png Футбол 5000 болельщиков "Шальке" не сдерживали эмоций от разгромного поражения партнеров украинца в Бундеслиге

Накануне "Шальке" разгромно проиграл "Майнцу" (0:3) и продолжает оставаться на пятом с конца месте в Бундеслиге. На выезд вместе с командой отправились 5000 фанов "Шальке", которых исход матча явно не порадовал. После финального свистка фанаты повернулись к своей команде спиной, некоторые бросали на поле пивные стаканчики, не обошлось и без оскорблений.

Как сообщает Bild, фанаты "Кнаппен" скандировали: "Проваливайте все, кроме Нюбеля", выделив только 22-летнего вратаря, который своими сэйвами спас "Шальке" от еще большего разгрома.

Отметим, что вчера подал в отставку спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в игре с "Майнцем" участия не принимал. Напомним, он пропустил и домашний поединок Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", в котором был забит самый красивый гол недели в ЛЧ

Как сообщалось, причиной отсутствия Коноплянки в той игре был грипп.

Ранее соцсети взорвал фанат "Шальке", который нес на голове пиво.

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Тег футбол, Евгений Коноплянка, Шальке, Бундеслига

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Сегодня | Спорт

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