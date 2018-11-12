"ПСЖ" обновил исторический рекорд Европы: обзор разгрома "Монако"

Сегодня, 10:01

Голы и лучшие моменты центрального матча 13 тура во Франции


"ПСЖ" разгромил "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Поединок на стадионе в Париже завершился со счетом 4:0. Хет-трик в матче оформил уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, а добил монегасков бразилец Неймар, реализовавший пенальти.

Парижане одержали 13 побед в нынешнем сезоне. У них 39 очков, а у идущего вторым "Лилля" – 26. Чемпион Франции продлил рекордную серию для топ-5 лиг Европы со старта сезона. Предыдущий рекорд – 11 побед подряд – принадлежал "Тоттенхэму" и был установлен в чемпионате Англии-1960/61.

"Монако" – "ПСЖ" – 0:4
Голы: Кавани (4, 11, 53),  Неймар (64, пен)

"Монако": Бенальо, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Хенрихс, Аит-Беннассер, Пеле, Грансир, Диоп, Шадли (Жорди Мбоула, 21; Изидор, 49), Фалькао (Массанго, 69).

"ПСЖ": Ареоля, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Нкунку (Шупо-Мотинг, 77), Рабьо, Дракслер (Нсоки, 69), Диаби (Ди Мария, 77), Мбаппе, Неймар, Кавани.

Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в дерби Манчестера и вернул себе первую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

Ранее мы писали, что Месси и компания опозорились в матче с "Бетисом". "Барселона" дома пропустила четыре мяча.
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