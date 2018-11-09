Битва грандов "Монако" – "ПСЖ" и другие матчи чемпионата Франции
Все, что нужно знать о 13-м туре французской Лиги 1 – расписание матчей, оперативные результаты и турнирная таблица
В этот уикенд в чемпионате Франции проходят поединки 13 тура Лиги 1. Тур разбит на три дня и завершится центральным поединком французской лиги "Монако" – "ПСЖ". Накануне Неймар и компания сыграли вничью с "Наполи" на выезде в 4 туре Лиги чемпионов.
Пятница, 9 ноября:
21:45 "Лилль" – "Страсбур"
Субботу, 10 ноября:
18:00 "Генгам" – "Лион"
21:00 "Анже" – "Монпелье"
21:00 "Ним" – "Ницца"
21:00 "Сент-Этьен" – "Реймс"
21:00 "Тулуза" – "Амьен"
Воскресенье, 11 ноября:
16:00 "Бордо" – "Кан"
18:00 "Марсель" – "Дижон"
18:00 "Ренн" – "Нант"
22:00 "Монако" – "ПСЖ"
Турнирная таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|12
|12
|0
|0
|41-7
|36
|2
|МОНПЕЛЬЕ
|12
|7
|4
|1
|20-7
|25
|3
|ЛИЛЛЬ
|12
|8
|1
|3
|21-10
|25
|4
|ЛИОН
|12
|6
|3
|3
|19-14
|21
|5
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|12
|5
|5
|2
|17-17
|20
|6
|МАРСЕЛЬ
|12
|6
|1
|5
|22-21
|19
|7
|СТРАСБУР
|12
|4
|5
|3
|20-16
|17
|8
|РЕЙМС
|12
|4
|5
|3
|8-10
|17
|9
|НИЦЦА
|12
|5
|2
|5
|9-14
|17
|10
|НАНТ
|12
|4
|3
|5
|19-17
|15
|11
|БОРДО
|12
|4
|3
|5
|14-15
|15
|12
|РЕНН
|12
|4
|3
|5
|15-18
|15
|13
|НИМ
|12
|3
|5
|4
|18-19
|14
|14
|ТУЛУЗА
|12
|3
|5
|4
|11-20
|14
|15
|АНЖЕ
|12
|3
|3
|6
|16-19
|12
|16
|КАН
|12
|2
|5
|5
|11-16
|11
|17
|ДИЖОН
|12
|3
|2
|7
|12-21
|11
|18
|АМЬЕН
|12
|3
|1
|8
|12-21
|10
|19
|МОНАКО
|12
|1
|4
|7
|12-18
|7
|20
|ГЕНГАМ
|12
|1
|4
|7
|7-24
|7
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