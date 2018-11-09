Битва грандов "Монако" – "ПСЖ" и другие матчи чемпионата Франции Сегодня, 19:24 Просмотров: ...

Все, что нужно знать о 13-м туре французской Лиги 1 – расписание матчей, оперативные результаты и турнирная таблица

"Монако" примет "ПСЖ" вечером в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Франции проходят поединки 13 тура Лиги 1. Тур разбит на три дня и завершится центральным поединком французской лиги "Монако" – "ПСЖ". Накануне Неймар и компания сыграли вничью с "Наполи" на выезде в 4 туре Лиги чемпионов. Пятница, 9 ноября: 21:45 "Лилль" – "Страсбур" Субботу, 10 ноября: 18:00 "Генгам" – "Лион" 21:00 "Анже" – "Монпелье" 21:00 "Ним" – "Ницца" 21:00 "Сент-Этьен" – "Реймс" 21:00 "Тулуза" – "Амьен" Воскресенье, 11 ноября: 16:00 "Бордо" – "Кан" 18:00 "Марсель" – "Дижон" 18:00 "Ренн" – "Нант" 22:00 "Монако" – "ПСЖ" Турнирная таблица чемпионата Франции: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 12 12 0 0 41-7 36 2 МОНПЕЛЬЕ 12 7 4 1 20-7 25 3 ЛИЛЛЬ 12 8 1 3 21-10 25 4 ЛИОН 12 6 3 3 19-14 21 5 СЕНТ-ЭТЬЕН 12 5 5 2 17-17 20 6 МАРСЕЛЬ 12 6 1 5 22-21 19 7 СТРАСБУР 12 4 5 3 20-16 17 8 РЕЙМС 12 4 5 3 8-10 17 9 НИЦЦА 12 5 2 5 9-14 17 10 НАНТ 12 4 3 5 19-17 15 11 БОРДО 12 4 3 5 14-15 15 12 РЕНН 12 4 3 5 15-18 15 13 НИМ 12 3 5 4 18-19 14 14 ТУЛУЗА 12 3 5 4 11-20 14 15 АНЖЕ 12 3 3 6 16-19 12 16 КАН 12 2 5 5 11-16 11 17 ДИЖОН 12 3 2 7 12-21 11 18 АМЬЕН 12 3 1 8 12-21 10 19 МОНАКО 12 1 4 7 12-18 7 20 ГЕНГАМ 12 1 4 7 7-24 7 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Боруссия" – "Бавария" и другие матчи 11 тура чемпионата Германии

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