Битва грандов "Монако" – "ПСЖ" и другие матчи чемпионата Франции

Сегодня, 19:24

Все, что нужно знать о 13-м туре французской Лиги 1 – расписание матчей, оперативные результаты и турнирная таблица

&quot;Монако&quot; примет &quot;ПСЖ&quot; вечером в воскресенье. Фото AFP
"Монако" примет "ПСЖ" вечером в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Франции проходят поединки 13 тура Лиги 1. Тур разбит на три дня и завершится центральным поединком французской лиги "Монако" – "ПСЖ". Накануне Неймар и компания сыграли вничью с "Наполи" на выезде в 4 туре Лиги чемпионов.

Пятница, 9 ноября:

21:45 "Лилль" – "Страсбур"

Субботу, 10 ноября:

18:00 "Генгам" – "Лион"

21:00 "Анже" – "Монпелье"

21:00 "Ним" – "Ницца"

21:00 "Сент-Этьен" – "Реймс"

21:00 "Тулуза" – "Амьен"

Воскресенье, 11 ноября:

16:00 "Бордо" – "Кан"

18:00 "Марсель" – "Дижон"

18:00 "Ренн" – "Нант"

22:00 "Монако" – "ПСЖ"

Турнирная таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 12 12 0 0 41-7 36
2  МОНПЕЛЬЕ 12 7 4 1 20-7 25
3  ЛИЛЛЬ 12 8 1 3 21-10 25
4  ЛИОН 12 6 3 3 19-14 21
5  СЕНТ-ЭТЬЕН 12 5 5 2 17-17 20
6  МАРСЕЛЬ 12 6 1 5 22-21 19
7  СТРАСБУР 12 4 5 3 20-16 17
8  РЕЙМС 12 4 5 3 8-10 17
9  НИЦЦА 12 5 2 5 9-14 17
10  НАНТ 12 4 3 5 19-17 15
11  БОРДО 12 4 3 5 14-15 15
12  РЕНН 12 4 3 5 15-18 15
13  НИМ 12 3 5 4 18-19 14
14  ТУЛУЗА 12 3 5 4 11-20 14
15  АНЖЕ 12 3 3 6 16-19 12
16  КАН 12 2 5 5 11-16 11
17  ДИЖОН 12 3 2 7 12-21 11
18  АМЬЕН 12 3 1 8 12-21 10
19  МОНАКО 12 1 4 7 12-18 7
20  ГЕНГАМ 12 1 4 7 7-24 7

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Сегодня|Спорт

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