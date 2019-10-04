"ПСЖ" против "Анже" и другие матчи: расписание и результаты 9 тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки девятого тура Лиги 1. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 4 октября
21:45 "Амьен" – "Марсель" - Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 3.30 – 3.20 – 2.30
Суббота, 5 октября
18:30 "ПСЖ" – "Анже"
Букмекеры: 1.09 – 7.25 – 14.00
21:00 "Брест" – "Мец"
Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 3.00
21:00 "Дижон" – "Страсбур"
Букмекеры: 2.75 – 2.90 – 2.90
21:00 "Монпелье" – "Монако"
Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.50
21:00 "Нант" – "Ницца"
Букмекеры: 2.00 – 3.30 – 4.00
21:00 "Тулуза" – "Бордо"
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10
Воскресенье, 6 октября
16:00 "Лилль" – "Ним"
Букмекеры: 1.62 – 3.90 – 5.75
18:00 "Ренн" – "Реймс"
Букмекеры: 2.10 – 3.20 – 3.90
22:00 "Сент-Этьен" – "Лион"
Букмекеры: 3.50 – 3.60 – 2.05
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|8
|6
|0
|2
|13-4
|18
|2
|АНЖЕ
|8
|5
|1
|2
|16-11
|16
|3
|НАНТ
|8
|5
|1
|2
|8-5
|16
|4
|ЛИЛЛЬ
|8
|4
|2
|2
|11-7
|14
|5
|МАРСЕЛЬ
|8
|3
|4
|1
|9-8
|13
|6
|НИЦЦА
|8
|4
|1
|3
|12-12
|13
|7
|БОРДО
|8
|3
|3
|2
|12-9
|12
|8
|РЕНН
|8
|3
|3
|2
|8-6
|12
|9
|РЕЙМС
|8
|3
|2
|3
|7-4
|11
|10
|МОНПЕЛЬЕ
|8
|3
|2
|3
|6-6
|11
|11
|ЛИОН
|8
|2
|3
|3
|14-8
|9
|12
|МОНАКО
|8
|2
|3
|3
|14-16
|9
|13
|СТРАСБУР
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|14
|ТУЛУЗА
|8
|2
|3
|3
|8-12
|9
|15
|НИМ
|8
|2
|2
|4
|7-9
|8
|16
|АМЬЕН
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|17
|МЕЦ
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|18
|БРЕСТ
|8
|1
|5
|2
|8-13
|8
|19
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|8
|2
|2
|4
|7-13
|8
|20
|ДИЖОН
|8
|1
|2
|5
|4-10
|5
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Напомним, лидер чемпионата Франции "Пари-Сен-Жермен" в недавнем матче Лиги чемпионов минимально обыграл турецкий "Галатасарай".
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