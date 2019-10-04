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"ПСЖ" против "Анже" и другие матчи: расписание и результаты 9 тура чемпионата Франции

4 октября, 18:51

Все о поединках девятого тура чемпионата Франции - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки девятого тура Лиги 1. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 4 октября

21:45 "Амьен" – "Марсель" - Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 3.30 – 3.20 – 2.30

Суббота, 5 октября

18:30 "ПСЖ" – "Анже"
Букмекеры: 1.09 – 7.25 – 14.00

21:00 "Брест" – "Мец"
Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 3.00

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21:00 "Дижон" – "Страсбур"
Букмекеры: 2.75 – 2.90 – 2.90

21:00 "Монпелье" – "Монако"
Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.50

21:00 "Нант" – "Ницца"
Букмекеры: 2.00 – 3.30 – 4.00

21:00 "Тулуза" – "Бордо"
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10

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Воскресенье, 6 октября

16:00 "Лилль" – "Ним"
Букмекеры: 1.62 – 3.90 – 5.75

18:00 "Ренн" – "Реймс"
Букмекеры: 2.10 – 3.20 – 3.90

22:00 "Сент-Этьен" – "Лион"
Букмекеры: 3.50 – 3.60 – 2.05

Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ860213-418
2АНЖЕ851216-1116
3НАНТ85128-516
4ЛИЛЛЬ842211-714
5МАРСЕЛЬ83419-813
6НИЦЦА841312-1213
7БОРДО833212-912
8РЕНН83328-612
9РЕЙМС83237-411
10МОНПЕЛЬЕ83236-611
11ЛИОН823314-89
12МОНАКО823314-169
13СТРАСБУР82336-99
14ТУЛУЗА82338-129
15НИМ82247-98
16АМЬЕН82249-138
17МЕЦ82248-128
18БРЕСТ81528-138
19СЕНТ-ЭТЬЕН82247-138
20ДИЖОН81254-105

Другие еврочемпионаты:

Напомним, лидер чемпионата Франции "Пари-Сен-Жермен" в недавнем матче Лиги чемпионов минимально обыграл турецкий "Галатасарай".

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Источник: Сегодня|Спорт

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