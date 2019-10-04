"ПСЖ" против "Анже" и другие матчи: расписание и результаты 9 тура чемпионата Франции

Все о поединках девятого тура чемпионата Франции - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки девятого тура Лиги 1. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 4 октября

21:45 "Амьен" – "Марсель" - Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 3.30 – 3.20 – 2.30

Суббота, 5 октября

18:30 "ПСЖ" – "Анже"

Букмекеры: 1.09 – 7.25 – 14.00

21:00 "Брест" – "Мец"

Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 3.00

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21:00 "Дижон" – "Страсбур"

Букмекеры: 2.75 – 2.90 – 2.90

21:00 "Монпелье" – "Монако"

Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.50

21:00 "Нант" – "Ницца"

Букмекеры: 2.00 – 3.30 – 4.00

21:00 "Тулуза" – "Бордо"

Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10

Воскресенье, 6 октября

16:00 "Лилль" – "Ним"

Букмекеры: 1.62 – 3.90 – 5.75

18:00 "Ренн" – "Реймс"

Букмекеры: 2.10 – 3.20 – 3.90

22:00 "Сент-Этьен" – "Лион"

Букмекеры: 3.50 – 3.60 – 2.05

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 8 6 0 2 13-4 18 2 АНЖЕ 8 5 1 2 16-11 16 3 НАНТ 8 5 1 2 8-5 16 4 ЛИЛЛЬ 8 4 2 2 11-7 14 5 МАРСЕЛЬ 8 3 4 1 9-8 13 6 НИЦЦА 8 4 1 3 12-12 13 7 БОРДО 8 3 3 2 12-9 12 8 РЕНН 8 3 3 2 8-6 12 9 РЕЙМС 8 3 2 3 7-4 11 10 МОНПЕЛЬЕ 8 3 2 3 6-6 11 11 ЛИОН 8 2 3 3 14-8 9 12 МОНАКО 8 2 3 3 14-16 9 13 СТРАСБУР 8 2 3 3 6-9 9 14 ТУЛУЗА 8 2 3 3 8-12 9 15 НИМ 8 2 2 4 7-9 8 16 АМЬЕН 8 2 2 4 9-13 8 17 МЕЦ 8 2 2 4 8-12 8 18 БРЕСТ 8 1 5 2 8-13 8 19 СЕНТ-ЭТЬЕН 8 2 2 4 7-13 8 20 ДИЖОН 8 1 2 5 4-10 5

Другие еврочемпионаты:

Напомним, лидер чемпионата Франции "Пари-Сен-Жермен" в недавнем матче Лиги чемпионов минимально обыграл турецкий "Галатасарай".

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