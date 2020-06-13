Пугающая традиция: в Мексике гроб принесли на футбольное поле, чтобы забить последний гол

В Мексике необычным образом простились с 16-летним футболистом "Монтеррея" Александром Мартинесом, которого застрелили полицейские, приняв за грабителя. Друзья и одноклубники принесли гроб с телом погибшего на футбольную площадку и позволили Мартинесу забить последний гол. Они выстроились таким образом, чтобы мяч после рикошета от гроба залетел в ворота.

Похожая история случилась некоторое время назад в Бразилии. Тогда друзья погибшего парня также вынесли на поле гроб и помогли покойнику забить последний гол. После этого все присутствующие бросились к гробу, чтобы отдать дань уважения покойнику.

Реклама В тренде ТОП-5 футбольных битв недели. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

Для Латинской Америки это далеко не диковинка: некоторое время назад в Колумбии на трибуны принесли убитого днем ранее фаната – и его любимая команда сразу забила. Друзья погибшего уговорили родственников, и те позволили взять тело парня на стадион.

А еще был случай, когда в Аргентине фанат "Расинга" Габриэль Аранда выкопал из могилы череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста" Джонатана Кристальдо.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама