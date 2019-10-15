Пукки вслед за Украиной мчит на Евро-2020: обзор разгромной победы финнов над Арменией

Теему Пукки уже почти пробрался на Евро / Фото: Reuters

Сборная Финляндии оказалась в шаге от сенсационного попадания на Евро-2020. На расстояние вытянутой руки от финальной части европейского первенства Суоми приблизила победа в отборочной игре с Арменией, которую финны разгромили на своем поле со счетом 3:0. Ранее Украина "сделала" Роналду и вышла на Евро.

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Героем матча Финляндия – Армения стал нападающий английского "Норвича" Теему Пукки, забивший два из трех мячей своей команды. Таким образом, скорее всего, именно финны составят компанию Италии в дуэте сборных, которые получат путевки на Евро-2020 из отборочной группы J.

Обзор матча Финляндия – Армения (3:0)

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Финляндия – Армения 3:0

Голы: Йенсен, 31, Пукки, 61, 88

Финляндия: Градецки – Райтала, Тойвио, Вяйсянен, Уронен – Лод, Кауко, Камара (Шюллер, 87), Лаппалайнен (Сойри, 61) – Йенсен (Похьянпало, 53), Пукки

Армения: Айрапетян – Амбарцумян, Ишханян, Ароян, Овсепян – Ованесян, Григорян (Малакян, 72) – Барсегян (Озбилиз, 65), Казарян (Бабаян, 77), Адамян – Карапетян

Предупреждения: Амбарцумян, Адамян, Ароян

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