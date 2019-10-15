Почему его называют Барсиком: история прозвища Юрана, оскорбившего героя сборной Украины

Сергей Юран / Фото: Twitter

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Появились интересные детали из биографии экс-тренера "Спартака" Сергея Юрана, назвавшего "футболистиком" украинца, забившего Португалии.

Гол Яремчука в ворота чемпионов Европы португальцев

Напомним, Роман Яремчук, забивший первый мяч в ворота португальцев в победном для Украины поединке отбора Евро-2020, попросил спокойно отнестись к выигрышу у действующих чемпионов Европы и их мегазвезды Криштиану Роналду.

Роман Яремчук. Фото – Facebook

"Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – отметил после победы над Роналду Яремчук, чем довел многих россиян до бешенства.

Сергей Юран / Фото: Twitter

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", после слов Романа Яремчука набросился на него с заочными оскорблениями. "Такие футболисты, как Яремчук, называются футболистиками. Возможно, кто-то попросил его вспомнить о России в таком плане", – заявил Юран по прозвищу Барсик. Но на этом не остановился: "Какая сборная сильнее на текущий момент? Россия или Украина? Давайте вспомним, выступала ли вообще Украина на чемпионате мира в 2018 году? Вот и весь ответ".

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Между тем "Сегодня" выяснили историю происхождения прозвища Сергея Юрана. Ее нам поведал многолетний администратор "Динамо" Александр Чубаров, который некоторое время был тестем Юрана.

"Юрана стали называть Барсиком после одной истории в столовой, – поведал Александр Чубаров. – Будучи дублером "Динамо", он как-то подсел к столику, где сидели Бессонов, Баль, Демьяненко, Кузнецов и я, и буквально за минуту "приговорил" стаканчик с медом. Я предложил ему свой – Сергей не отказался. А когда ребята спросили, не повредит ли ему столько меда, Юран ответил, что это он не для себя, а для Барсика, намекая на свой детородный орган и улучшение мужской силы. Вот с тех пор его Барсиком и кличут"

Отметим, что ранее на слова Сергея Юрана о Романе Яремчуке отреагировал Виктор Вацко. "Вот вам реакция чистого Барсика на слова Ромы Яремчука о том, что к успеху надо относиться спокойно. И на фоне уровня Юрана-тренера Яремчук – не футболистик, а футболистище где-то как Зидан", – написал Виктор Вацко у себя в Twitter.

Смотрите обзор матча Украина – Португалия (2:1)

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