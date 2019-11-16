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"Пусть сербы нас боятся": громкий ответ украинского "шотландца" Шведа на призывы отомстить за 0:5

16 ноября, 17:18

Полузащитник "Селтика" рассказал о своих делах в Глазго и настрое сборной Шевченко

Швед забил в этом сезоне один мяч за "Селтик"

Швед забил в этом сезоне один мяч за "Селтик" / Фото: Twitter

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Игрок шотландского "Селтик" и сборной Украины Марьян Швед рассказал о заключительном матче отбора Евро-2020 в Белграде, тренерских установках на товарищеский матч с Эстонией и своих делах в Глазго. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина 17 ноября.

Напомним, накануне в товарищеском матче в ЗапорожьеУкраина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус, а полузащитник "сине-желтых" Швед вышел на поле на 66-й минуте:

"Прежде всего я доволен тем фактом, что я вышел, – говорит Марьян. – Я очень благодарен тренерскому штабу. Порадовал меня и исход поединка, хорошо, что победили. По тренерским установкам – Андрей Шевченко отметил, чтобы я не боялся идти в обыгрыш, начинал с бровки и обыгрывал противника. Я очень старался, ведь когда мне предоставляют шанс, я выхожу и пытаюсь его использовать.

Сейчас в Шотландии дела мои идут по-разному. Я работаю и выкладываюсь на тренировках полностью. Тренеры говорят, что я буду иметь игровые минуты, но пока их нет".

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Высказался Марьян и по завтрашнему поединку квалификации Евро-2020 в Белграде с Сербией:

"Играть мы будем только на победу, ведь именно такие задачи ставят перед нами тренеры. А относительно призывов сербских болельщиков и игроков взять реванш за поражение со счетом 0: 5, то мы их не боимся. Пусть они нас боятся".

Смотрите, как Марьян Швед забивал за "Карпаты" в чемпионате Украины

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Сербии сборная Эстонии Марьян Швед квалификация Евро-2020

Источники: Сегодня|Спорт , Украинская ассоциация футбола

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