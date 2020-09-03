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Пятов – Шовковскому: "Слава богу, ты закончил, и у меня появился шанс"

3 сентября, 21:40

Елена Павлова Елена Павлова

Вратарь "Динамо" все время отбивал на один пенальти больше

Вратарь сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов накануне стартового матча Лиги наций со Швейцарией вспомним поединок с "красными крестами" на чемпионате мира-2006 и рассказал об умении Александра Шовковского брать пенальти. "Сине-желтые" тогда обыграли соперника в серии 11-метровых ударов.

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"По-моему, я первый раз тогда так попал в национальную сборную, и сразу на чемпионат мира. Конечно, я следил за работой Саши. Я наслаждался той игрой, которую он показывал, учился и был в шоке. У Саши в пенальти фарта нет. У него все просчитано. Он действительно мастер этого дела. Не представляю, как бьющему, когда Саша становится – такая глыба, руки расставит. Такое впечатление, что он все ворота закрыл. Он еще начинает качаться: все – шансов нет. Я бы лучше мимо ворот ударил и пошел бы", – рассказал Пятов Youtube-канал УАФ.

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Reuters

"Саше говорю: "Сколько не играл против тебя на разных турнирах, я два отобью, ты – три. Я один, ты – два. Все равно на один больше". И так всю жизнь получилось. Мы, наверное, в сериях пяти встречались, я ни в одной не победил. Говорю: "Слава богу, ты закончил, у меня хоть шанс появился", – признался Андрей.

Ранее вратарь сборной Украины рассказал, почему на тренировках Шевченко ему сложнее. Андрей Пятов также отметил моральную усталость после тяжелого сезона.

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Александр Шовковский Сборная Украины Шахтер Донецк Андрей Пятов пенальти сборная Швейцарии
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