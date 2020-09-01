Вратарь сборной Украины рассказал, почему на тренировках Шевченко ему сложнее

Капитан донецкого "Шахтера" и голкипер сборной Украины Андрей Пятов в эфире Shakhtar News рассказал о подготовке к поединкам Лиги наций в составе национальной команды. Ранее Шевченко рассказал, как Украина хочет победить Швейцарию и Испанию.

"Скучали по ребятам, ведь из-за карантина долгое время не виделись, поэтому занимаемся с двойной энергией. Накопилась ли усталость после предыдущего сезона в "Шахтере"? Наверное, больше моральная, ведь один сезон только закончился и сразу начался новый. Плюс сборная приступила к тренировкам. До отпуска матчей будет много. Ничего, настраиваемся на серьезную работу", – отметил Пятов.

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На замечание, что в этот раз шуток и веселья на тренировках сборной стало меньше, Андрей подтвердил, что этот сбор более насыщенный. "Плюс мы, как профессионалы, понимаем, что сейчас такой период, когда есть вероятность травмироваться. И если будем серьезно относиться к работе и следить за собой, то риск снизится. Думаю, это один из факторов", – считает вратарь.

Сербия – Украина – 2:2. Пятов в игре / Фото: Getty Images

"Специфика тренировок в сборной? У каждого наставника свой подход. Например, тренер вратарей Педро Харо делает акцент на большом количестве повторений, и в сборной лично мне тяжелее. Но понимаю, что эти тренировки помогут в будущем", – подытожил Пятов.

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Ранее сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым побеждало "Динамо".

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