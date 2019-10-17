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"Работа кипит": появилось первое фото Касильяса в зале после инфаркта

17 октября, 12:10

Легендарный испанский голкипер, у которого случился сердечный приступ, продолжает набирать форму

Икер Касильяс

Икер Касильяс / Фото: Twitter

Легендарный вратарь "Порту" Икер Касильяс, который 1 мая перенес инфаркт, приступил к занятиям в тренажерном зале. "Работа кипит", – написал 38-летний Касильяс у себя в Twitter, прикрепив к сообщению иконку бицепса и хештег "Спокойной ночи, мир".

Икер Касильяс и его семья

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса весной на тренировке. В ходе занятия вратарь, в составе "Реала" трижды выигрывавший Лигу чемпионов, почувствовал недомогание. Медицинский штаб "Порту" доставил футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

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Изначально врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса. Как заявил сразу после случившегося испанский кардиолог Хуан Антонио Корбалан, голкипер может и не мечтать о возобновлении своей футбольной карьеры.

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Тем не менее "Порту", несмотря на проблемы Икера Касильяса со здоровьем, заявил его на сезон-2019/20.

Отметим, что свой последний матч в Лиге чемпионов за "Порту" Касильяс провел 17 апреля, пропустив четыре мяча от будущего победителя турнира "Ливерпуля":

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вратарь Порту Икер Касильяс

Источник: Сегодня|Спорт

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