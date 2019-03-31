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Ракицкий забил первый гол в России и посвятил его своей семье

Сегодня, 18:38

Украинец отличился в матче "Зенита" против "Оренбурга"

Ракицкий забил первый гол в России и посвятил его своей семье Футбол Украинец отличился в матче "Зенита" против "Оренбурга"

Украинский защитник санкт-петербуржского "Зенита" Ярослав Ракицкий отличился дебютным голом в России. Ракицкий принял участие в матче против "Оренбурга" в 21-м туре чемпионата России и помог своей команде одержать волевую победу. Хозяева поля первыми пропустили в матче, но затем трижды расписались в воротах соперников. Ракицкий отличился красивым ударом со штрафного над практически в девятку ворот.

После 21-го тура "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. Следом за ним идет московский "Локомотив" – 38 очков, и ЦСКА, имеющий на один балл меньше.

"Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение. Так что это все для моих девочек", – признался после матча футболист.

Отметим, что в недавнем матче Лиги Европы против "Вильярреала" Ракицкий привез два гола в ворота своей команды и поспособствовал вылету "Зенита" из еврокубкорв.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

Ранее мы опубликовали первое интервью Ракицкого в "Зените": "Я перешел из одной топ-команды в другую". В новой команде украинец будет выступать под тем же самым номером.

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Тег чемпионат России, Зенит Санкт-Петербург, Ярослав Ракицкий

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Сегодня|Спорт

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