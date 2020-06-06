Расписание для Зинченко: появились даты проведения всех матчей 1/4 финала Кубка Англии

Четыре встречи пройдут в течение двух дней в конце июня, "МанСити" сыграет в Ньюкасле

Вслед за другими национальным турнирами футбол надеется вернуться к жизни и в Англии. Вчера мы сообщали, что появилось расписание чемпионата Англии после карантина. Самый сильный турнир на планете собирается начать матчи 17 июня. Теперь же опубликовали и даты проведения четвертьфиналов Кубка Англии.

Федерация футбола Англии сообщила, что игры пройдут за два дня – 27 и 28 июня. В субботу "Норвич" примет "Манчестер Юнайтед" (в 19:30), а в воскресенье состоятся другие три встречи: "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" (15:00), "Лестер" – "Челси" (18:00) и "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" (20:30). "Горожане" украинца Александра Зинченко стартуют последними. Как видим, матчи разнесены по времени, так что при желании у болельщиков будет возможность увидеть все четыре поединка.

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Напомним, что на днях коронавирус обнаружен в английском клубе из Лиги чемпионов.

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