Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Расписание для Зинченко: появились даты проведения всех матчей 1/4 финала Кубка Англии

6 июня, 10:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Четыре встречи пройдут в течение двух дней в конце июня, "МанСити" сыграет в Ньюкасле

Вслед за другими национальным турнирами футбол надеется вернуться к жизни и в Англии. Вчера мы сообщали, что появилось расписание чемпионата Англии после карантина. Самый сильный турнир на планете собирается начать матчи 17 июня. Теперь же опубликовали и даты проведения четвертьфиналов Кубка Англии.

Федерация футбола Англии сообщила, что игры пройдут за два дня – 27 и 28 июня. В субботу "Норвич" примет "Манчестер Юнайтед" (в 19:30), а в воскресенье состоятся другие три встречи: "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" (15:00), "Лестер" – "Челси" (18:00) и "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" (20:30). "Горожане" украинца Александра Зинченко стартуют последними. Как видим, матчи разнесены по времени, так что при желании у болельщиков будет возможность увидеть все четыре поединка.

Читайте также о том, что лучший форвард Германии променял "Ливерпуль" на российские миллионы.

Реклама

В тренде
Прогноз комментатора на футбольный уик-энд: что стоит посмотреть на этих выходных. Подкаст

Смотрите, как Зинченко сделал предложение руки и сердца журналистке Владе Седан

Напомним, что на днях коронавирус обнаружен в английском клубе из Лиги чемпионов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол расписание чемпионат Англии Кубок Англии четвертьфинал

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять